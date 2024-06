Rafa Márquez: "Es una gran oportunidad"

La expectación va en aumento ente la final del play-off de ascenso a Segunda División y Rafa Márquez lo pudo vivir en sus propias carnes ante la numerosa presencia de medios de comunicación que este sábado quisieron conocer sus impresiones en la previa del partido.

Lo primero que aseguró el mexicano es que esta finalísima a ida y vuelta se presenta en el instante preciso para el filial azulgrana. "Llegamos en un buen momento, en lo futbolístico y todavía más en lo anímico. Hemos preparado muy bien esta semana, los jugadores han estado fantásticos", se congratuló.

Márquez no siente una presión extra, pues "siempre la he tenido, desde que empezamos. Si no hay resultados es cuando hay cambios", en referencia a que ara un entrenador, el banquillo nunca deja de ser una silla eléctrica. Se percibe respaldado por la entidad ("tenemos el máximo apoyo de la directiva") y se enfoca en el partido y en su futuro, aunque repreguntado, confirmó lo que ya había asegurado en la entrevista que mantuvo con SPORT: "Me gustaría tener continuidad si se logra el ascenso, así que esperamos que los resultados vayan de la mejor manera". Y explicó que todavía no ha tenido la oportunidad de hablar con Hansi Flick, el nuevo técnico del primer equipo, que el pasado jueves presenció el entrenamiento del filial.

Ahora, toca emplearse al cien por cien en una eliminatoria en la que Márquez recupera a Mika Faye. "Estoy contento de su regreso, es un jugador importante, pero en su ausencia lo hizo muy bien Sergi Domínguez y hay que destacar que el equipo siempre ha rendido pese alas altas y bajas constantes en la temporada. Hay suficiente calidad en el equipo para sustituir a cualquiera", remarcó el mister del filial.

Su equipo, como siempre, saldrá a ganar. "¿Ser más ofensivo de lo habitual, más todavía?", se preguntó. "Nosotros seguiremos haciendo nuestro juego", añadió. Y del Córdoba, no cree "que vaya a especular-. Es un equipo con experiencia y muy intenso".

Para la experiencia, la suya propia como futbolista, que le puede ir muy bien a un equipo tan joven. "Los chicos han captado el mensaje de que hay que ir partido a partido y dar siempre la mejor versión". La que, de nuevo, se espera este domingo en un abarrotado Johan Cruyff.

Casadó: "Nos jugamos la vida en dos partidos"

Marc Casadó también pasó por los micrófonos y explicó lo que puede aportar por su mayor experiencia, pese a ser todavía muy joven, a un vestuario ilusionado, y a la vez, ansioso ante la importancia de la eliminatoria. "Yo intento sobre todo calmar a los compañeros porque hay mucho jugador joven. También es mi primera vez jugándome un ascenso. Es un escenario en el que se encontrarán presión y sabrán que nos jugamos la vida en dos partidos. El equipo está concienciado". Palabra de capitán.