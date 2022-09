Márquez: "No cuento mucho con Pablo Torre..."

El técnico mexicano entiende que está en dinámica del primer equipo, pero asegura que "estaré encantado de contar con él cuando venga" "Está en dinámica de primer equipo y las decisiones se toman allí"

Rafa Márquez está viviendo un gran arranque de su periplo como técnico del Barça Atlètic. El mexicano ha imprimido su toque a un equipo que está invicto tras las primeras cinco jornadas ligueras. Además, lleva cuatro partidos seguidos sin encajar ni un gol. El 'káiser' de Michoacán ha hablado para los micrófonos del 'Què t'hi jugues' y ha analizado varias asuntos. Entre ellos, el de Pablo Torre, que debutó con el filial ante el Real Murcia.

"Sigue en dinámica del primer equipo y quien toma las decisiones son ellos. Yo estoy abierto a que cuando él quiera venir a estar con nosotros contaré con él. Ya lo vimos este sábado pasado, que le da un salto de calidad al equipo. El chico es una gran persona y un profesional, así que la decisión la tomarán arriba", ha comentado Torre.

ABIERTO A TODO

"No cuento mucho con él porque desde un inicio no he contado con él, he trabajado con lo que he tenido. Con lo que tengo estamos bien, pero si él viniera obviamente sumaría y nos aportaría mucho", ha añadido Márquez.