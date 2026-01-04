Marotta, presidente del Inter, sobre Cancelo: "Tiene un salario enorme"

El protagonista en clave blaugrana durante esta última semana, en lo que se refiere al mercado de fichajes, ha sido Joao Cancelo. Tras año y medio en Arabia Saudí, el portugués abandonará el Al-Hilal en enero y varios pretendientes se interesaron por su situación. El FC Barcelona, entre ellos, puesto que el equipo necesita efectivos en defensa tras la lesión de larga duración de Andreas Christensen, a quien se le diagnosticó una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

El objetivo de los culers es el de encontrar en esta ventana de transferencias una cesión hasta final de temporada de un futbolista de primer nivel, con una rápida adaptación y dispuesto a salir de su club en busca de más minutos. Cancelo está como loco por regresar al Barça y le está dando largas al Inter. Los catalanes tienen la sartén por el mango, pero su incorporación no genera consenso en el área deportiva.

Llegados a este punto, los dos únicos candidatos que siguen vivos en la carrera para hacerse con la llegada de Cancelo en calidad de préstamo son el Barça y el Inter de Milán. Los italianos arrancaron con fuerza las negociaciones, pero la prioridad del luso es la de regresar a Barcelona, donde ya estuvo como cedido durante el curso 2023/24, el último de Xavi Hernández como técnico blaugrana.

Su salario, el gran inconveniente

En declaraciones del presidente del Inter, Giuseppe Marotta, recogidas por el periodista Fabrizio Romano, confirmó el interés de su club en el defensa portugués: “Dumfries estará dos meses más de baja y estamos negociando con João Cancelo. Necesitamos encontrar una solución en el lateral diestro", comentó.

Sin embargo, Marotta señaló el punto conflictivo de la negociación: su ficha. "Cancelo tiene un salario enorme, estamos en negociaciones para aclarar la situación", dijo, a la vez que confirmó el interés del Al-Hilal en incluir a Acerbi o De Vrij en el acuerdo: "quieren un nuevo central... veremos".

Cancelo percibe un salario cercano a los 15 millones de euros netos por temporada, una cifra muy elevada para la situación actual del equipo azulgrana, pero también la del Inter. 7,5 millones por media temporada de un lateral de 31 años no se abonan con tanta facilidad. Por ello, el Al-Hilal estaría dispuesto a asumir aproximadamente la mitad de la ficha hasta final de curso (entre 3-4 millones de euros), aunque, incluso así, la operación sigue siendo compleja.