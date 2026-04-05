Marotta, presidente del Inter, sobre Bastoni: "Es vergonzoso"

Punto de inflexión con Alessandro Bastoni. El central de Inter de Milán se ha convertido en el objetivo prioritario del FC Barcelona para reforzar la defensa a partir de la próxima temporada. Las posturas entre ambos clubes parecen, de momento, algo alejadas, aunque en una fase de negociación tan embrionaria, todos es posible a tres meses de que abra el mercado de fichajes de verano.

Una primera oferta del Barça de 45 millones de euros, según informaron desde Italia, habría sido rechazada por el Inter de Milán, quien escuchara ofertas por su defensa a partir de los 60 millones de euros. Ella también iba acompañada de un aumento salarial, que alcanzaría los 7 'kilos' anuales, una cifra superior a los, aproximadamente, 5,5 millones de euros que percibe actualmente en el Inter.

Tal y como ha deslizado el Inter de Milán, no se cierran en banda a una posible venta de Bastoni este verano, pero cualquier acuerdo dependerá de que el Barça se acerque a las exigencias económicas del club. Cabe recordar que su contrato con como 'nerazzurro' finaliza el 30 de junio de 2028.

Aunque se ha abierto la puerta a iniciar contactos con el FC Barcelona, en la ciudad italiana han dejado claro que no tienen ninguna necesidad de vender al defensa en la próxima ventana de transferencias, dado que todavía tendrían el verano de 2027 por delante para sacar tajada del futbolista con un traspaso antes de que pueda salir del Giuseppe Meazza como agente libre.

Marotta se pronuncia al respecto

En este contexto, el presidente y CEO del Inter de Milán, Giuseppe Marotta, se refirió a la dura situación que atraviesa Bastoni este domingo en la previa contra la Roma, partido en el que salió ovacionado cuando fue sustituido en el minuto 58 con 4-1 en el marcador. Todo llega después de que nuestro protagonista, defendiendo la camiseta de la selección italiana fuese expulsado en antes del descanso contra Bosnia y Herzegovina en el partido decisivo para lograr una plaza hacia el Mundial 2026. Los 'gli Azzurri' cayeron en la tanda de penaltis y dijeron adiós de forma cruel a la posibilidad de participar en la cita mundialista por tercera edición consecutiva.

Según el máximo representante del Inter de Milán, consideró que las críticas a Bastoni han sido desproporcionadas. "Es vergonzoso que esté expuesto a este linchamiento constante como si fuera culpable de algo inconcebible. La eliminación de Italia tiene raíces más antiguas; un chico de su edad no merece este trato. Cometió un error, todos lo reconocemos, pero es humano y normal que un chico de su edad cometa un error así", dijo en los micrófonos de 'DAZN Italia'.

Por otro lado, los rumores sobre su salida fueron relativizados por Marotta, quien insistió en que su salida del club este verano no es una prioridad. "No hay motivos para que abandone esta camiseta. Como con todos los jugadores, puede haber situaciones que evaluaremos más adelante", añadió en la citada cadena de televisión.

Aunque dejó la puerta abierta a futuras reconsideraciones sobre la situación de Bastoni, el mensaje alrededor del joven central italiano es claro: es una pieza importante del proyecto de Inter y quien quiera hacerse con sus servicios deberá pasar por caja con una trabajada oferta económica.

No obstante, el momento deportivo y personal que atraviesa el futbolista, marcado por el linchamiento mediático que ha recibido en los últimos días a raíz de la derrota de Italia contra Bosnia, podría jugar a favor del Barça para rebajar su precio y obtener luz verde en la negociación con el Inter de Milán.

Y es que, a pesar del contexto actual, Bastoni sigue siendo uno de los centrales más codiciados de Europa, con mercado y pretendientes de primer nivel. La Premier League también anda tras los pasos de este futbolista zurdo que tiene una brillante salida de balón desde atrás y que se suma eficazmente al ataque con varias asistencias en su casillero.

Así, la puja sigue estando abierta y, a las puertas de soplar 27 velas en su cumpleaños dentro de una semana, es toda una incógnita saber dónde jugará Bastoni la próxima temporada. Dependerá de la fuerza con la que entre a negociar el Barça y la necesidad económica del Inter que, presupuestariamente, tiene amortizadísimo a un futbolista que aterrizó de la Atalanta en 2018 a cambio de 31 millones de euros.