Mark Knopfler, el héroe oculto del Newcastle

En Newcastle hay una duda que se repite cada cierto tiempo, sobre todo cuando las cámaras enfocan el túnel, la grada se pone en pie y St James’ Park parece encenderse por dentro: una melodía enciende a la afición local, mientras el color blanco y negro de sus camisetas inunda las gradas. ¿Quién es el autor de esta melodía, tan reconocible para tantos, pero que pocos, lejos de Newcastle, saben etiquetar con nombre y apellidos?

Sí, Mark Knopfler es el autor de la música que muchos identifican como el 'himno' del Newcastle. No es, en realidad, el himno oficial del Newcastle, sino el oficioso.

Lo que suena en la ceremonia de entrada al césped, ese instrumental que va creciendo mientras el estadio ruge, es “Going Home (Theme of the Local Hero)', composición de Knopfler para la película Local Hero, de 1983.

No es un himno con letra, ni un canto de estadio al uso: es una banda sonora que el fútbol adoptó como propia. Y el Newcastle la convirtió en un sello, en una seña de identidad que funciona como pocas: con cuatro notas ya sabes dónde estás.

La historia tiene una carga simbólica perfecta para una ciudad como Newcastle. Knopfler no solo es una estrella mundial; está ligado a la zona, y eso hace que la elección no parezca un capricho estético, sino una declaración de pertenencia. La melodía tiene épica, pero también un punto nostálgico, casi cinematográfico: como si cada partido empezara con un tráiler, con la promesa de que “hoy puede pasar algo”.

Pero en realidad, no es el himno del Newcastle. Otra canción también aspira a ese título.

En Newcastle conviven dos tradiciones. La de la megafonía y el ritual del equipo, y la de la grada, más antigua y más de piel. Ahí aparece 'Blaydon Races', canción popular del noreste de Inglaterra que muchos consideran el verdadero himno de la gente, el canto local que se ha transmitido generación tras generación y que representa el orgullo geordie por encima de cualquier playlist.

'Blaydon Races' también entra en escena

Knopfler pone la música del momento en que el Newcastle sale a escena; 'Blaydon Races' es el latido de la tribuna cuando el partido ya está vivo. Y en esa convivencia está parte del encanto del club: un estadio que se presenta con una banda sonora de cine y una afición que responde con tradición pura.

Por eso, cuando alguien pregunta si Mark Knopfler es el autor del himno del Newcastle, la respuesta correcta es: del himno moderno de entrada, sí.

Y si lo que buscan es el canto que resume la identidad de la ciudad, entonces la conversación cambia de pista… pero no de pasión.

Mark Knopfler, durante un concierto en Barcelona en 2019. / EFE

De Glasgow a Newcastle

Nacido en Glasgow, Knopfler fue el alma, líder, voz y principal autor de Dire Straits, la banda que fundó en 1977 y con la que alcanzó fama mundial gracias a canciones como “Sultans of Swing” y “Money for Nothing”.

Su estilo se hizo inconfundible por su forma de tocar la guitarra con los dedos, sin púa, y por una escritura muy narrativa, elegante y contenida. Con Dire Straits firmó discos clave del rock como Dire Straits y, sobre todo, Brothers in Arms, uno de los álbumes más exitosos de su época.

Tras la disolución del grupo en 1995, Knopfler desarrolló una sólida carrera en solitario, en la que mezcló rock, folk, blues, country y raíces celtas. Entre sus trabajos más destacados figuran Golden Heart, Sailing to Philadelphia y, más recientemente, One Deep River, su décimo álbum en solitario según su web oficial.