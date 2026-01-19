El mariscal Álvaro Cortés, gol y clínic con el Barça Atlètic

No está siendo una temporada fácil para el Barça Atlètic. El filial azulgrana, tras el traumático descenso de Primera RFEF del curso pasado, afrontaba la categoría con muchas bajas, con una plantilla repleta de novedades y, además, con lesiones y futbolistas con la primera plantilla en las primeras semanas. Belletti fue perdiendo efectivos en forma de lesiones graves. Alexis Olmedo, Guille, Landry Farré, Xavi Espart, Ureña, Barberá...un reguero interminable de ausencias que han diezmado al cuadro barcelonista en distintas fases de la temporada.

Quien ha estado de forma permanente y ha rendido a muy buen nivel es Álvaro Cortés. El capitán del Barça Atlètic siguió en la entidad azulgrana el pasado verano pese a gozar de ofertas importantes tanto de Segunda A como de clubes de Primera División en Europa. El club azulgrana apostó por su continuidad cuando supo de la salida de Iñigo Martínez. El futbolista aragonés, que ha realizado algún entrenamiento a las órdenes de Flick, sigue esperando la oportunidad del primer equipo mientras acumula buenas actuaciones a las órdenes de Belletti.

DESBANDADA EN EL CENTRAL

Ante la desbandada que habrá estos días en el eje de la zaga (Mbacke y Andrés Cuenca, salvo sorpresa, saldrán próximamente del club), Cortés será el único central de la plantilla que le quedará sano al entrenador brasileño. El zaguero sigue teniendo propuestas importantes para salir ya en este mercado invernal. Mientras, como decíamos, sigue en muy buena línea.

Cortés ante el Atlético Baleares / X: Barça Atlètic

Este pasado fin de semana fue uno de los mejores en el Andratx. Uno de los grandes líderes del vestuario dentro y fuera del campo, Cortés estuvo impecable como central zurdo y, además, aportó un gran gol de cabeza a la salida de un córner. Es su segundo en lo que va de campaña tras el que marcó en Barbastro a finales de noviembre.

INTOCABLE PARA BELLETTI

Cortés ha disputado esta campaña 15 partidos oficiales y tan solo se ha perdido uno por sanción y tres a inicios de temporada al estar disputando el Campeonato del Mundo sub'20.