Mario Suárez, exjugador, empático con Lamine: "Aguanté 3-4 meses con inflamatorios por la pubalgia"

En las últimas semanas, se ha hablado mucho sobre el problema de pubalgia de Lamine Yamal. Una lesión difícil de tratar y que acostumbra a ser crónica en la mayoría de futbolistas. El futbolista de Rocafonda acumula una serie de partidos sin estar al cien por cien. Estuvo ausente durante 11 días y no ha podido estar en las dos últimas convocatorias con la selección española para los clasificatorios para el Mundial 2026.

El delantero del FC Barcelona fue sometido a un procedimiento de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis, por el que se le recomienda un reposo de entre 7-10 días.

La pubalgia es una lesión frecuente entre futbolistas y deportistas que realizan movimientos explosivos, giros bruscos o esfuerzos abdominales intensos. Consiste en una inflamación o sobrecarga en la zona del pubis y los músculos adyacentes, lo que provoca dolor y limita el rendimiento.

Una lesión común en la élite

A lo largo de los años, varios jugadores de élite han sufrido esta afección, entre ellos Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Agüero, Marco Reus, Higuaín, Di María, Benzema, Fàbregas, Piqué o Ibrahimović. En muchos casos, la lesión los obligó a parar durante semanas o incluso meses, requiriendo tratamientos fisioterapéuticos y ejercicios específicos de fortalecimiento abdominal y aductor.

Fuera del fútbol, la pubalgia también ha afectado a deportistas, como Rafa Nadal o LeBron James, quienes han padecido molestias similares en la zona del pubis por la exigencia física de sus deportes. La recuperación suele ser progresiva y depende de la gravedad del cuadro, aunque con un tratamiento adecuado y una buena prevención, la mayoría de los atletas logran volver a su máximo nivel competitivo.

Mario Suárez sobre la lesión de Lamine

El exjugador de Primera División comentó en el Partidazo de la Cope este tipo de lesión. Mario Suárez afirma que se operó del pubis durante su etapa en el Atlético de Madrid. "Sí, estoy operado de pubalgia. En mi época no había tantas terapias. Me operé con Quique en el Atlético de Madrid, sobre el 2011. Aguanté 3-4 meses con antiinflamatorios, entrenando poco, solamente jugando y al final de temporada me operé", afirma.

Ante la duda sobre si Lamine se tendrá que operar o no, el exfutbolista no tiene ninguna duda. "Fui al quirófano, corté abductores, cerraron un poco la corona del pubis y listo. A partir de ahí, no me volvió a dar ningún problema", afirma.

Lamine tuvo que infiltrarse con la selección para jugar sin dolor, algo que el Barça quiso evitar a toda costa para la última convocatoria. El de Mataró sigue en el foco de muchas críticas y pese a que quiere jugar todo, el club ha decidido ser cauteloso con el joven de Rocafonda. Es una lesión muy común en la élite.