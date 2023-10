Mario Rosas: “No sabemos la suerte que tenemos de tener a Xavi de entrenador”

Mario Rosas, compañero de generación de Xavi en la Masía, considera al entrenador del Barça como uno de los mejores técnicos del mundo El que fue gran promesa de la Masía aplaude la apuesta de Xavi por Lamine Yamal, al que ve como una posible estrella mundial

Mario Rosas debutó en 1998 con 17 años en el primer equipo del Barça, de la mano de Louis Van Gaal.

Creció en la Masía al lado de Xavi y no pudo consolidarse en el Barça como el de Terrassa. También jugó en el Salamanca, Alavés, Cádiz y Castellón. Además, como entrenador y director técnico ha trabajado en el Castellón, Eldense, Novelda y Avilés. Sus últimas experiencias las ha vivido en el fútbol de Croacia y Baréin. Mario Rosas atiende a SPORT desde su Málaga natal con un discurso claro y muy culé.

Después de su etapa de jugador, ha sido entrenador y director técnico. ¿Cuál es ahora su idea de futuro?

Quiero seguir entrenando. En el banquillo he vivido experiencias gratificantes. Sobre todo en Croacia, ahí me sentí muy realizado. El fútbol te mantiene vivo. La idea de juego que aprendí en el Barça es la que transmito a mis jugadores y es la que mejor potencia las virtudes de los futbolistas. Se puede intentar jugar así en cualquier parte del mundo.

Mario Rosas ejerciendo de entrenador en Croacia | Twitter

Esta idea futbolística es la que Xavi quiere transmitir a sus jugadores. ¿Cómo valora la trayectoria de Xavi en el Barça?

A Xavi lo he seguido toda mi vida. Somos amigos. Llegué con 13 años al Barça y siempre fuimos juntos. Crecí con él en el fútbol base del Barça. Jugábamos siempre en el mismo equipo, incluso cuando nos saltábamos una categoría. Tuvimos muchos años como entrenador a Joan Vilà, que es un maestro del fútbol. Xavi está realizando un trabajo sensacional como entrenador. De hecho, ya me gustó mucho su trayectoria como técnico en el Al-Sadd.

Xavi entrenando en Qatar | Javi Ferrándiz

¿Estuvo pendiente de lo que propuso Xavi en Qatar?

Sí, porque Xavi en el Al-Sadd trabajó muy bien el sistema que él y yo vivimos en el Barça, el 3-4-3. Es un dibujo muy olvidado en la actualidad y me gustó que Xavi lo recuperara. De hecho, hay muchos equipos que dicen jugar con tres defensas atrás pero luego colocan carrileros y en realidad forman una defensa de cinco hombres. A Xavi le encanta el 3-4-3. Creo que cuando pueda lo utilizará en el Barça. De hecho hay momentos en que lo utiliza pero con Balde de lateral en fase defensiva y extremo en fase ofensiva. Y al final, Balde es lateral, no es un extremo puro. Creo que con el tiempo Xavi apostará por un 3-4-3 puro. Xavi se adapta a los jugadores que tiene, y eso es inteligente. Poco a poco va a ir creciendo como entrenador, aunque ahora ya me parece un técnico de primer nivel.

¿Considera, por tanto, a Xavi el entrenador ideal para el Barça?

Sí. Ahora mismo ya me parece un técnico de garantías, pero es tan inteligente que con el tiempo será un maravilloso entrenador. No sabemos la suerte que tenemos en el Barça de tener a Xavi como entrenador. No encontraremos a alguien que quiera tanto al club, con tantos conocimientos y que sea tan inteligente. Lo que sucede es que en el Barça todo se discute y se debate. Es también parte de la grandeza de ser el mejor club del mundo.

Laporta y Xavi, en la celebración del campeonato liguero | EFE

¿Detecta un exceso de críticas a Xavi?

Sí. Xavi lo dijo y lo comparto, el Barça es el club más difícil del mundo para el entrenador. Además, a Xavi le tienen muchas ganas. Haga lo que haga hay gente que le va a criticar por la animadversión que tiene con el Barça. Lo que pasó después del partido de Getafe es significativo. Muchos medios se reían de las quejas de Xavi, y yo creo que tenía toda la razón. Lo que vimos en ese partido no es fútbol. Cualquier aficionado neutral ve un partido así y no aguanta hasta el final. Es lo mismo que cuando habla del césped. Los que hemos jugado al fútbol sabemos que un césped largo y seco perjudica muchísimo. Lo dice Xavi y le critican, pero tiene toda la razón del mundo. Xavi, para mí, digan lo que digan, es el entrenador ideal para el Barça.

¿Le gusta la apuesta de Xavi por Lamine Yamal?

Sí. Yo también lo haría. Lamine me parece un jugador espectacular. Tiene desborde, pase y definición. Es el tipo de jugador que no abunda y que le encanta a Xavi. Es un jugador diferente. Tuvimos a Ronaldinho, a Messi y ahora tendremos la suerte de tenerle a él. Para mí, la edad no es importante, en el fútbol lo que cuenta es el rendimiento. Si con 40 años eres el mejor, a jugar. Y si lo eres con 16, a jugar. No entiendo el miedo a quemarlo. Creo que Lamine puede ser una estrella mundial. Si tenemos a un jugador así, ¿no lo tenemos que poner? Es cierto que hay que trabajar con él, sobre todo a nivel mental, pero yo creo que esto es la meritocracia, que jueguen los que más rinden.

Hay quien teme que un debut precoz pueda ser perjudicial.

Es cierto que el fútbol es imprevisible y que ha pasado, pasa y pasará que jóvenes de gran potencial no se consoliden. Hay muchos factores, la suerte o las lesiones. ¿Alguien podía esperar que Hazard con su trayectoria no triunfase en el Real Madrid? Es fútbol, y en este deporte todo es incierto. Te puedes cuidar mucho, tener una gran mentalidad y fracasar. Y al revés, conozco muchos jugadores que no se han cuidado mucho y han triunfado a lo grande. El fútbol es tan especial que ha habido jugadores exitosos con sobrepeso. Esto sería imposible en otras disciplinas. Por lo tanto, puede pasar de todo pero no hay que tener miedo si el jugador es bueno y tiene mentalidad competitiva.

Xavi y Mario Rosas con el Barça B | SPORT.es

Xavi siempre ha comentado que Mario Rosas era un futbolista espectacular. Usted era una gran promesa de la Masía y no pudo consolidarse en el primer equipo.

A mí me faltó paciencia. Yo había debutado con el primer equipo, pero entonces estaban Figo, Kluivert y Rivaldo, que eran unos cracks. Yo quería jugar, y es por ello que me marché cedido al Alavés con la idea de volver. No supe adaptarme a un estilo futbolístico totalmente diferente. En el Barça, todo lo hacía con el balón, y fuera del Barça es muy diferente. Xavi sí supo tener la paciencia para esperar su oportunidad. Su entorno positivo fue clave. El entorno de los jugadores es muy importante.

Mario Rosas posando para SPORT | Javier Ferrándiz

¿Tantos años trabajando con alguien como Joan Vilà y pasar a ser entrenado por Mané fue un cambio demasiado radical?

Totalmente radical. En el Barça el juego estaba enfocado un 90% al balón. En el Alavés era al revés. Joan Vilà es la persona que mejor conoce el método Barça. Yo como entrenador sigo aplicando lo que él me enseñó. Le sigo dando las gracias por todo lo que me enseñó. Es un maestro grandioso. Y cuando sales del Barça todo es diferente, te tienes que adaptar a otro fútbol y yo no lo supe hacer.

¿Les recomendaría a los jóvenes del Barça tener paciencia?

Rotundamente sí. Yo les diría que apuren sus opciones de triunfar en el Barça. El Barça es el mejor club del mundo. Es un lujo estar allí. Ten paciencia. Si te vas, es muy difícil volver. Jugar en el Barça es muy difícil, hay que darlo todo para aprovechar la suerte de estar en este club.

¿Tiene el Barça que apostar más por la Masía?

Yo aquí tengo ideas que pueden ser un poco contradictorias. Por un lado, me parece que los canteranos del Barça entienden mejor el juego que los fichajes. Recuerdo en una pretemporada que, en un juego de posición, ocho del B le dimos un baño a ocho extranjeros. Dicho esto, si no tenemos un Lamine o Gavi hay que comprarlo fuera. Yo quiero a los mejores en el Barça. Si por lo que sea no salen buenas generaciones de la Masía, hay que fichar. Yo hubiera repescado a Neymar. El Barça tiene que tener jugadores creativos. Si los tenemos formados en casa mejor, creo que lo ideal es mezclar canteranos de nivel con fichajes que marquen la diferencia.

¿Xavi tendrá paciencia con los jóvenes?

Los jóvenes de la cantera del Barça son unos afortunados por tener a Xavi de entrenador. A él le gusta tener a canteranos en los entrenamientos, antes eso era muy difícil. Los culés estamos de enhorabuena con este entrenador que quiere tanto al club.

¿Usted por lo que comenta también se siente como un culé más?

Tengo que reconocer que de muy pequeñito era del Real Madrid, pero cambié. Ahora soy tan culé como Xavi. Adoro al Barça. Me trataron tan bien que estaré eternamente agradecido. Soy un enamorado del Barça y de Barcelona. Fui muy feliz allí.

Mario Rosas , cuando jugaba con el Barça B | SPORT.es

Deduzco entonces que, aunque no pudo triunfar en el primer equipo, no se arrepiente de haberse mudado a la Masía con solo 13 años.

En absoluto. Me hubiese encantado estar toda la vida en el Barça. Me formé como futbolista y también como persona. Allí conocí la felicidad. Si algún chico joven duda, yo le recomiendo que vaya al Barça. Es el mejor club del mundo. Ninguna otra entidad tiene asociada un estilo de juego tan bonito de jugar. El jugador de calidad disfruta con este modelo.

Es cierto que hay fútbol más allá del Barça, y he aprendido mucho fuera del club, pero me han tratado tan bien que seré culé para siempre.

Por tanto, ¿le gustaría volver al Barça?

He tenido algunas posibilidades para volver. Ahora no estoy enfocado en ello. Me he demostrado a mí mismo que puedo adaptarme a diferentes contextos. Claro que sería sensacional volver al Barça, pero ahora mismo prefiero no planteármelo.

¿Cómo espera que sea la temporada del Barça?

El Real Madrid es muy poderoso, y ganar la pasada Liga ya fue muy meritorio. Creo que volveremos a ganarla. La Champions es una competición muy atípica. Si analizas al Inter, actual subcampeón, tampoco observas que sea un equipazo y allí estuvo. Hay muchos factores. Un mal partido te deja fuera. Es evidente que no volveremos a ver un Barça muy superior que arrase y gane finales con baños a los rivales como en la época de Messi y Guardiola. Ahora bien, creo que podemos competir, y por qué no, llegar a ganar la Champions.