Mario Kempes no quiere que Messi vuelva al Barça

Leo Messi sigue en el punto de mira. Su posible regreso al Barça vuelve a acaparar portadas tras su reciente visita a la ciudad condal, y hay opiniones de todos los gustos. Desde barcelonistas románticos que sueñan con la vuelta de su gran ídolo a otros más fríos que creen que es momento de pasar página. Mario Alberto Kempes, campeón del mundo con Argentina en 1978, ha sido el último en dar su opinión y no ha dejado a nadie indiferente.

El 'Matador' ha sido claro: no quiere que Messi vuelva al Barça: "No creo que sea saludable que vuelva al Barcelona. Estaría mejor en Francia, para que llegue tranquilo al próximo Mundial, se debería quedar ahí. Los objetivos del Barcelona, son diferentes, se está armando todavía, después de su salida. Hay muchos líos", ha confesado a los micrófonos de Super Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad.

Además del periodo complicado que vive el club blaugrana, hay otro motivo de peso para Kempes: "Siendo egoísta y pensando en la selección argentina, que se quede en el PSG. Para tranquilidad física y mental, es mas probable que llegue a la selección mas fresco en Francia que en Barcelona".

El exfutbolista argentino, que militó en las filas del Valencia o del Hércules, le quita importancia a los pitos que Messi está recibiendo en París: "Lo que pasa que está jugando en Francia: un país que jugó la final con Argentina que le ganó y Messi fue figura. Lo que pasa que les duele ver al mejor jugador del mundo, en su equipo y que no rinda como lo hizo en Qatar".

Para Kempes, Argentina es la prioridad absoluta. Si tuviera la ocasión de entrevistar al astro de Rosario "una de las preguntas que le haría es cómo hizo para lograr el cambio de actitud que tuvo con el correr de los años en la selección argentina. Como hizo para revolucionarse el mismo".

La historia de Leo Messi con argentina es una de las historias de amor más bonitas del mundo. No le salían las cosas, no se le daba, como dice él mismo. Sin embargo, siguió luchando por vestir y defender la camiseta de su país a toda costa hasta lograr alzar la copa al cielo: "El comienzo de él en Argentina no fue nada fácil y sin embargo siguió yendo y vistiendo la camiseta de Argentina. En su momento era muy querido en el Barcelona y menos en Argentina, pero eso hoy ya no ocurre y se lo aprecia como el jugador que siempre fue, lo que pasa que antes no le salían las cosas".