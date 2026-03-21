Mario, Gabriel y Rayco, la familia canaria que cumplió el sueño de ver a Pedri

El FC Barcelona volvió a firmar una tarde de fútbol total en el Spotify Camp Nou con un contundente 5-2 ante el Sevilla FC, pero más allá del resultado, la grada volvió a contar historias que explican por qué este club trasciende generaciones. Entre ellas, la de una familia llegada desde Tenerife con un sueño tan sencillo como poderoso: ver a sus ídolos de cerca.

Mario no podía ocultar la emoción. “El viaje me lo regalaron los Reyes Magos, y me hice del Barça por mi padre”, contaba con una sonrisa en los micrófonos de SPORT, en la primera fila del Spotify Camp Nou, tras los banquillos, entre nervios y felicidad. Su mirada buscaba constantemente el césped, como si en cualquier momento fuera a aparecer Pedri, el jugador que le empujó a cruzar el país.

Junto a él estaba su hermano Gabriel y su padre Rayco, pilares de una pasión que viene de lejos. “Vinimos ayer y nos vamos el lunes. Somos de Tenerife. Mi familia ha sido siempre del Barça”, explicaba el chico, mientras sujetaba una bufanda azulgrana como si fuera un tesoro. A su lado, su madre completaba una imagen de familia unida por algo más que la sangre: el sentimiento culé.

De Tenerife a Barcelona, para ver a sus ídolos

No fue un viaje cualquiera. Eligieron una fecha especial, coincidiendo incluso con un día cargado de simbolismo en Barcelona. “Queremos la camiseta de Pedri y Lamine”, confesaban, señalando también a Lamine Yamal, el otro nombre que despierta ilusiones en la nueva generación.

El partido no defraudó. Goles, ritmo y un Barça reconocible hicieron vibrar a un estadio que, por momentos, parecía latir al compás de cada jugada. Para Mario, cada toque de Pedri era un regalo; para Gabriel, cada arrancada de Lamine, una promesa de futuro. Para Rayco, en cambio, era algo más profundo. El padre disfrutó de sus hijos, que estaban cumpliendo un sueño.

Mario, Gabriel y Rayco (de izquierda a derecha), en las graderías del Spotify Camp Nou / SPORT.es

“Esto no se olvida”, decía el padre, con la serenidad de quien entiende que el fútbol también es memoria. La familia recorrió miles de kilómetros. Querían una camiseta, sí, pero también una historia que contar. Cuando el estadio empezó a vaciarse, ellos seguían allí, como si quisieran alargar el momento.

Al final, Pedri y Lamine no aparecieron, había demasiadas personas en el estadio. Pero la familia canaria ha demostrado el balón mueve fronteras.