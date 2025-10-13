Mario Balotelli: "Tenía 15 años y al Barça no le interesaba gastar tanto en un jugador joven"

'Super Mario', actualmente sin equipo tras un fugaz paso por el Genoa y no retirado de manera oficial, no ha terminado de tener la carrera que quizás muchos podían pensar que apuntaba a tener gracias a la calidad que atesoraba. Aun así, el goleador italiano ha pasado y dejado huella (deportiva y no deportiva) en grandes clubes como Manchester City, Liverpool, Inter de Milán, AC Milán... pero lo que quizás no tantos saben es que el subcampeón de la Euro 2012 tuvo un paso fugaz por la Masia que ahora ha explicado 20 años después.

Mario Balotelli ha comentado en el 'Festivale dello Sport', celebrado en los últimos días en Trento, el motivo que propició que su carrera en can Barça no llegara a fructificar: "Cuando tenía 15 años recibí una llamada del Barcelona y pasé un mes allí, en Barcelona, pero Lumezzane [el equipo en el que jugaba en aquella época] pidió una fortuna por mí. Tenía 15 años y no les interesaba gastar tanto en un jugador joven, así que al final fiché por el Inter", relata el italiano al recordar un fichaje que podría haber cambiado toda su carrera.

Mario Balotelli durante su breve paso por la Masía / Marc Gómez

Mario enumera también algunos de los jugadores con los que convivió en ese mes de estancia en la Masía: "En el equipo en el que jugué durante aproximadamente un mes estaban Bojan, Dos Santos y Thiago Alcántara, pero no vi a los jugadores del primer equipo", recuerda Balotelli.

El mejor del mundo para Mario Balotelli

Del presente del mundo del fútbol no duda en mojarse sobre quien es el mejor jugador del mundo en la actualidad, ya que escoge a Lamine Yamal, segundo clasificado en el Balón de Oro de 'France Football' y ganador de los últimos dos Trofeos Kopa: "Me gusta mucho Yamal, que me parece fortísimo. Creo que puede ganar muchos balones de oro, ya que combina talento con deseo de mejorar", destaca el italiano sobre el jugador de Rocafonda.

Lamine Yamal en Montjuic ofrece el Kopa a la afición / AP Photo/Joan Monfort

No obstante, el campeón de títulos como la UEFA Champions League, tres Serie A, una Premier League entre otros muchos títulos, destaca, más allá de Lamine Yamal, a una selecta lista de jugadores: "También me gustan Nico Williams, Haaland, Dembélé y Mbappé, son también muy fuertes", declara quien no hace tantos años entraba también en muchas listas similares de entidades del fútbol.