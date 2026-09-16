María, madre de Andrés Iniesta: "Me puse a trabajar desde muy pronto. Estudié hasta octavo, pero lo dejé porque no me gustaban los libros y me puse a trabajar en el bar de mi padre. Yo nunca imaginé que Andrés sería lo que es"

El legado de Andrés Iniesta en el fútbol es completamente imborrable, especialmente por ser el autor que dio el primer Mundial a España. El exjugador del FC Barcelona no tuvo un camino nada sencillo para triunfar en el fútbol profesional, debido a que tuvo que abandonar a sus padres, María Luján y José Antonio, con 12 años para ingresar en La Masía.

El de Fuentealbilla reconoció que sus progenitores también hicieron grandes esfuerzos, ya que ahorraban gran parte de su sueldo para poder visitarlo en Barcelona, algo que finalmente valió la pena. Sin embargo, todavía recuerdan todo lo que tuvieron que hacer durante tantos años.

Hace unos años, Luján desveló a 'La Vanguardia' que no tuvo un parto nada sencillo, pues se hizo esperar, pero acabó naciendo a las 14:45 horas, coincidiendo con el cambio de turno de las enfermeras. La madre reconoció que Iniesta, desde pequeño, se mostró como ella: una persona seria, reservada y trabajadora.

Por otro lado, Luján comentó cómo fue su infancia: "Yo me puse a trabajar desde muy pronto. Estudié hasta octavo, pero lo dejé porque no me gustaban los libros y me puse a trabajar en el bar de mi padre".

Los inicios de Andrés Iniesta en el FC Barcelona / Archivo

"Yo nunca imaginé que Andrés sería lo que es. Quería que fuera lo que él quisiera, pero en el pueblo había y hay una banda de música y lo apunté en ella. Fue dos días y al tercero dijo que no quería volver. Yo le insistí en que si dejaba la banda también abandonaba el fútbol", comentó.

Después de la insistencia de su madre, Iniesta se mostró dispuesto a dejar el deporte para no seguir en la banda, según contó Luján. "Aunque queda claro quién ganó al final", señaló.

José Antonio y Andrés Iniesta / SPORT

Uno de los momentos más complicados fue cuando Iniesta su fue a La Masía: "Lo pasamos muy mal. Al principio él no quería ir, pero todos pensamos que estaría mejor. Íbamos cada 15 días a verle, salíamos el viernes por la tarde y regresábamos el domingo para estar al mediodía y ayudar a mi padre en el bar".

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"Nos acostumbramos, pero nos preguntábamos quién nos iba a compensar todo el sacrificio si no salía bien. Con él hablábamos todas las noches, como ahora cuando no estamos juntos. Cada noche nos llama para darnos las buenas noches y al día siguiente llama para decirme: 'Buenos días mamita'", concluyó.