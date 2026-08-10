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María José Ferrando, profesora de Ferran Torres en Primaria, recuerda cómo era de niño: "Si no hubiera triunfado en el deporte, le habría sacado partido a los estudios"
La docente que acompañó al futbolista en sus primeros años escolares reivindica su talento académico, su humildad y el papel del deporte en su formación personal
La figura de Ferran Torres se ha consolidado como uno de los grandes protagonistas del Mundial tras marcar el gol decisivo en la final ante Argentina. Su éxito, sin embargo, no sorprende a quienes lo conocieron de niño.
María José Ferrando, profesora jubilada del Colegio EPLA y tutora del jugador durante su etapa en Primaria, ha recordado cómo era aquel alumno que ya destacaba por su carácter, su actitud y su talento.
Ferrando lo define como "un niño que destacaba en todos los sentidos", subrayando su compañerismo, su responsabilidad y su capacidad académica. Para ella, el actual futbolista del FC Barcelona habría brillado igualmente lejos del deporte: "Si no hubiera triunfado en el deporte, le hubiera sacado un buen partido a los estudios", afirma con orgullo.
Un niño humilde, trabajador y siempre acompañado por el balón
La profesora recuerda con claridad la pasión precoz de Ferran por el deporte. "Siempre le recuerdo bajando con un balón en las manos para jugar", explica. Aquella imagen, repetida día tras día, anticipaba la determinación que hoy lo ha llevado a la élite.
Ferrando destaca también el papel fundamental de la familia: "Sus padres siempre han estado apoyándole en todo lo que proponía". Ese entorno, unido a su esfuerzo constante, ha sido clave en su crecimiento personal y profesional. "Ferran se ha sacrificado, luchado y trabajado mucho y ahora está recogiendo los frutos", añade.
La importancia de la humildad en su ascenso
Más allá del talento, la profesora insiste en que la verdadera fortaleza del jugador ha sido su actitud. "Siempre fue un chico humilde y esa es una de sus grandes virtudes", señala. Para ella, Ferran es un referente para los jóvenes porque su camino no ha sido sencillo y porque ha sabido mantener los valores que lo definían desde pequeño.
Ferrando reivindica que los jóvenes conozcan la parte menos visible del éxito: "Desde fuera solo se ve lo bonito, pero no todo ha sido fácil". En su opinión, el jugador representa la combinación perfecta entre esfuerzo, resiliencia y educación.
Un entorno escolar que marcó su formación
La profesora también recuerda la presencia de Arantxa, hermana del futbolista, en el mismo centro educativo. "Es muy importante para él y también estudió en EPLA", comenta, subrayando el vínculo familiar con el colegio.
El paso de Ferran por el Colegio EPLA no solo dejó huella en sus profesores, sino que contribuyó a forjar la base de un deportista que hoy es símbolo de compromiso, disciplina y superación.
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