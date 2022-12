Maria Elena Fort: "Blindaremos nuestro modelo de propiedad"

La vicepresidenta del FC Barcelona habla con SPORT de la reforma de Estatutos que estudia el club También del futuro traslado a Montjuïc y del funcionamiento de la Asamblea, que preocupa mucho

Maria Elena Fort, vicepresidenta institucional del FC Barcelona, lidera el equipo que trabaja en una profunda reforma de los Estatutos del club. Asegura en una entrevista con SPORT que, con esta junta directiva, el Barça nunca se convertirá en Sociedad Anónima.

Han empezado a impulsar una reforma de los Estatutos del FC Barcelona. ¿Con qué objetivo?

En los últimos años se han ido haciendo modificaciones de ciertos artículos, pero nosotros pensamos que los Estatutos no necesitan modificaciones sino una reforma. Repensarlos desde el principio para modernizarlos. Los Estatutos son nuestra Constitución, las leyes que determinan como nos regimos. Tenemos que ponerlos en el siglo XXI con unos ejes importantes. Primero, hay que simplificarlos. Hay que tratar temas importantes, como la digitalización del club, facilitar todos los procesos de relación entre el club y los socios. Y hay que asumir qué pasa con los órganos de representación del club y la toma de decisiones. Hay que simplificar también los procesos electorales.

Recibieron propuestas de los socios y han tenido un encuentro con algunos. ¿Cuáles son sus principales preocupaciones?

Haremos más encuentros. La principal preocupación es la Asamblea de Compromisarios. Tenemos que darle muchas vueltas para lograr que esta Asamblea sea real. El principal problema no es de representación: votan 400 socios, nos representan. El problema es de participación. El compromisario no se siente interpelado para participar en la toma de decisiones del club.

¿Y cómo se puede solucionar?

El grupo de trabajo ha puesto sobre la mesa todas las posibilidades que tenemos: hacerla voluntaria, que un tanto por ciento sea voluntaria, que desaparezca y hacer otra cosa que no sea la Asamblea... Estamos trabajando y encontraremos la mejor solución.

Las últimas han sido telemáticas pero la participación no ha aumentado.

Ha aumentado un poco, pero no mucho. Es curioso porque se conecta más gente, pero en el momento de votar lo hacen muchos menos. El problema no es el medio. Hay que saber cómo interpelar a los socios para que sientan que deben participar en la toma de decisiones del club. Es curioso porque sí lo hacen en los referéndums. En el del Espai Barça, por ejemplo, la participación fue alta. Sí es cierto que la Asamblea tiene una cosa buena, que como los compromisarios se eligen por sorteo, representa a todos los estados de género, edad, educación, situación... Representa a toda la masa social. Si modificamos esto, quizá estemos perdiendo esa representatividad.

¿Más preocupaciones?

Manifestaron algunos socios su preocupación por cómo se establecen los mecanismos de control económico y en la gestión del club.

En este sentido, obtuvieron permiso para suspender la aplicación del artículo 67, que obliga a la junta a dimitir si suma dos ejercicios consecutivos con pérdidas y cuya cuantía supere 2 veces el nivel de EBITDA.

Hablaron de ello algunos socios, pero sin pedir que se restablezca. Ya dijimos que cuando logremos reestablecer el equilibrio patrimonial se levantará la suspensión.

Las juntas de los clubes que no son SAD no tienen ahora la obligación de avalar. Tienen libertad para fijar una cantidad o no en sus Estatutos. ¿Qué piensan hacer?

Así es. Cada club debe regular en sus Estatutos los requisitos para ser directivos. Lo estamos estudiando. Yo creo que el aval es una barrera importante para poder llegar a la dirección del club. En la práctica hace que solo la gente que tiene mucho dinero pueda ser directivo del club. Y si hablamos de la mujer, todavía lo hace más difícil. Debemos ver cómo democratizamos el club y no creo que sea positivo que solo algunos segmentos de la sociedad puedan acceder a la dirección del club. Cada uno tiene su opinión en el grupo de trabajo, yo creo que hay que pensar muy bien lo que significa poner un aval. Además, al final nosotros ya respondemos con todo lo que tenemos. La normativa catalana y los Estatutos ya establecen unas responsabilidades por actos mal hechos. El principal control es que ya estamos poniendo nuestra vida y patrimonio a manos del Barça si no lo gestionas bien. Ésta es la principal garantía.

¿Está preocupado el socio por la posibilidad de que el club pueda convertirse en Sociedad Anónima?

Mucho. Es una corriente que se ha generado en los últimos meses y que todavía no sabemos el por qué. Se ha establecido este relato cuando nosotros hemos dicho por activa y por pasiva que no será así. Si a mí se me plantea alguna vez esta opción, me iré para casa. Ni el presidente ni ningún miembro de esta junta lo permitirá. Precisamente uno de los objetivos de esta reforma de los Estatutos es blindar el actual modelo de propiedad del Barça. No podremos evitar que un día Europa haga una norma que nos obligue, pero esta junta no lo hará.

Tras el escándalo de las entradas del partido contra el Eintracht, la junta del Barça tomó una serie de medidas para evitar el fraude y para fomentar la asistencia al estadio. ¿Qué balance hace?

El balance es muy bueno. Hemos podido parar situaciones fraudulentas poniendo las entradas nominativas y hemos conseguido que el abonado asista, deje el carnet o lo ponga en el Seient Lliure. También hemos puesto a la venta entradas a precios populares para los socios y la respuesta ha sido muy buena. No hay más que ver las grandes entradas que hay en el Camp Nou. El equipo genera ilusión, pero hay entradas mejores que en épocas de grandes éxitos.

Han aprovechado el parón por el Mundial de Qatar para intensificar las obras del Camp Nou. Se ha empezado por la tercera gradería del Gol Sur. ¿Alguna afectación importante?

Cuando vuelva el fútbol con el Espanyol el 31 de diciembre solo estarán afectados los mil que ya lo estaban de tercera gradería. No lo estarán ni los de segunda ni los de primera, como sí pasó en el partido del Barça femenino ante el Bayern.

Estas obras son solo el inicio de todo lo que supondrá el Espai Barça. La gran parte de las obras se llevarán a cabo la próxima temporada y ello implicará que el primer equipo se tenga que ir a jugar a Montjuïc. ¿Preocupación?

Todo el mundo está preocupado por ir a jugar a Montjuïc, pero los cambios se deben ver siempre en positivo. Será vivir una situación compleja para poder volver luego a casa y tener un estadio maravilloso, que esperamos que sea el mejor del mundo. Será solo un año de renuncias porque de la otra manera era estar siete u ocho años con muchas incomodidades.

¿Ya saben cómo lo gestionarán?

Hemos hecho una encuesta entre los abonados para detectar sus preocupaciones. La más clara es quién podrá ir y cómo podrá ir. Estamos valorando todas las opciones. Excedencias, la posibilidad de que hayan abonos rotatorios, ir partido a partido porque cada encuentro puede tener unas características especiales. Seguro que deberemos tratar de forma diferente al resto los partidos de Champions o el partido contra el Real Madrid. Lo que sea más lógico y menos perjudicial para el abonado, es lo que decidiremos.

Ahora sí que parece que va en serio.

La gente ya puede verlo. Ya hemos empezado las obras en el Camp Nou. Hay mucha gente trabajando en este proyecto. Es muy necesario, no hay más que ver como está el estadio.