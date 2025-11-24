Maresca: "Decidí ser entrenador por el Barça de Guardiola"

En la previa del Chelsea - FC Barcelona que se disputará en Stamford Bridge, Enzo Maresca, entrenador de los 'blues', atendió a los medios en rueda de prensa junto al canterano azulgrana Marc Cucurella.

El italiano elogió al Barça de Hansi Flick, a Pedri e incluso a la etapa del conjunto azulgrana bajo la dirección de Pep Guardiola, en el que para muchos es el mejor equipo de la historia del fútbol, el cual resulta que sirvió para inspirar al actual técnico del conjunto londinense.

Maresca en rueda de prensa / Movistar

"Decidí ser entrenador por los equipos de Pep"

Preguntado por el juego del actual campeón de España, Maresca tuvo claro los puntos fuertes de los culers y su gran nivel: "Son un equipo increíble, pero haremos todo lo posible para ganar el partido. Su defensa alta es un factor clave, sin duda. Como dijiste, tenemos que estar atentos sin el balón. Necesitamos encontrar el equilibrio adecuado entre ataque y defensa". Además, afirmó que "siempre se aprende del Barça, de su forma de atacar y defender; así ganaron la liga el año pasado, son un buen equipo, con mucha iniciativa. Ya veremos mañana", insistió el italiano. Pero sus declaraciones más sorprendentes llegaron cuando recordó sus inicios y qué le llevó a iniciar su etapa en los banquillos: "Decidí ser entrenador por los equipos de Pep, ese Barça de Guardiola...". Eso sí, tiene claro que "cada club es libre de elegir cómo juega", aunque él "tomó su decisión hace años".

De hecho, posteriormente se le preguntó directamente por un hipotético futuro como azulgrana, aunque no se mojó: "Me conocéis porque siempre estáis presentes en mis ruedas de prensa. Incluso cuando me preguntáis qué pasará dentro de tres meses... estoy feliz de formar parte de este gran club, uno de los mejores del mundo".

Elogios para Lewandowski y Pedri

El entrenador del conjunto londinense también tuvo tiempo para elogiar a Robert Lewandowski, quien tras un inicio complicado parece haber vuelto a encontrar un buen estado de forma, "es un jugador fantástico. Ha demostrado a lo largo de su vida que para él, lo más importante en el fútbol es marcar goles", comentó sobre el polaco. También explicó como será su planteamiento para frenar los ataques rivales, "vamos a intentar defender como equipo, con una defensa agresiva", argumentó como clave para contener a los atacantes culers.

Robert Lewandowski celebra el primer gol en el remodelado Spotify Camp Nou / DANI BARBEITO

Por último, también lamentó que Pedri González no haya podido recuperarse a tiempo de su lesión, ya que considera que "sin Pedri no solo pierde el Barcelona, sino también el mundo del fútbol en general".