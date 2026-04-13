Una marea de socios del Barça tomará el Metropolitano para empujar al equipo hacia la remontada

El desafío es mayúsculo, pero el barcelonismo ha decidido que no es momento de bajar los brazos. A pesar de ese gélido 0-2 que pesa en el marcador global, el equipo de Hansi Flick saltará mañana al Riyadh Air Metropolitano sabiendo que en las gradas habrá una resistencia de 2.819 aficionados, que, como ellos, están dispuestos en creer hasta el final.

Es toda una declaración de intenciones por parte de una afición que solicitó el doble de entradas de las que el club podía ofrecer, dejando claro que el compromiso con estos colores no entiende de resultados adversos. En pleno corazón de la capital, 2.336 socios y socias se unirán a 483 peñistas para intentar que el estadio atlético se sienta, por momentos, un poco menos ajeno.

El sentimiento culé trasciende fronteras, y, una vez más, la expedición tendrá carácter global. No solo se han movilizado peñistas de Catalunya y de distintos puestos del Estado, sino también de lugares tan lejanos como China, Polonia, Alemania o Rusia. Todos viajarán con la esperanza de ser testigos de una de esas noches que quedan grabadas en la historia de la Champions League.

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Este martes, el Barça se juega seguir vivo en Europa en un escenario hostil, pero con la certeza de que el aliento de su gente será uno de los motores más potentes para creer en la remontada. Con el apoyo incondicional de estos casi tres mil aficionados, el conjunto de Flick inetntará darle la vuelta a una eliminatoria que parece sentenciada, pero que en el fútbol, y especialmente en este club, como ya demostró en la Copa, nunca se da por perdida antes de tiempo.