Marcus Sorg: "Lamine está aprendiendo a lidiar con la afición"

Marcus Sorg asumió el foco ante los micrófonos tras la derrota del Barça en el Bernabéu. El asistente de Flick quiso dejar claro que al equipo le faltó efectividad en los metros finales y el Madrid fue más sólido. A partir de ahí, repasó nombres propios y aspectos técnicos, aunque prácticamente todas las preguntas estuvieron relacionadas con Lamine Yamal.

Sobre qué le faltó al Barça para sacar algo positivo, Sorg fue directo y autocrítico: “Han usado nuestros errores más que nosotros los suyos. En los tres cuartos de campo no hemos penetrado lo suficientemente bien como para crear buenas ocasiones.”

Lamine, protagonista total

A partir de ahí, todas las preguntas excepto dos tuvieron que ver con el partido del extremo azulgrana. Sin embargo, Sorg no quiso entrar en materia y centró todas sus declaraciones en lo deportivo, asegurando que “para Lamine no ha sido fácil, lo hemos hablado en la media parte, teníamos que darle contexto de uno contra uno y ellos han defendido muy bien, los defensas del Madrid lo han hecho muy bien y tenemos que aceptarlo.” El ayudante de Flick, preguntado de nuevo por el mismo tema expuso: “No me he fijado en lo que ha pasado al final, había mucha gente gritando, pero tenemos que concentrarnos en el partido, no en lo que pasa en los banquillos".

Al ser cuestionado sobre si el resultado había sido justo, el alemán admitió que faltó pólvora para empatar: “Lo hemos intentado todo y hemos terminado jugando solo con dos defensas. Sabemos que el Madrid es muy bueno al contraataque", aseguró, a la vez que admitió no haber generado las suficientes ocasiones para generar el segundo gol.”

El estado físico y anímico de Lamine fue otro de los ejes. Sorg pidió paciencia con el joven atacante tras su reciente lesión: “Viene de lesión y necesita más partidos al máximo nivel. Es normal. Tiene 18 años, necesita tiempo y entre todos le tenemos que ayudar. Los defensores le han cubierto muy bien hoy", a la vez que asumió que el marcaje individual que sufrió el extremo es un reto para el propio jugador: "Siempre le hacen muchos dos contra uno y quieren evitar que entre en el área. Es normal, tiene que mejorar y lo vamos a ayudar.”

La ausencia de Lewandowski y los pitos a Lamine

La ausencia de un ‘9’ como Lewandowski también fue un tema que salió en rueda de prensa. Sorg valoró lo que aporta el polaco: “Lewy es un delantero centro puro y un gran finalizador. Lo echamos de menos pero es lo que hay, tenemos que lidiar con ello. No queremos quejarnos de lesiones, árbitros o malas decisiones. La temporada es larga, quedan 28 partidos y son suficientes."

Finalmente, y para variar, se le preguntó de nuevo sobre los pitos del Bernabéu a Lamine. El asistente admitió que el ambiente puede pesar, defendió el carácter del canterano: "Está aprendiendo a lidiar con la audiencia y los gritos y pitos de los espectadores, pero es normal. Siempre está muy motivado y juega bien. Hoy no ha sido un día fácil para él.”