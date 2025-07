Marcus Rashford: “Es simple, quiero ganarlo todo"

Ha llegado el tan ansiado día. Marcus Rashford es oficialmente nuevo jugador del Barça. Tras varios meses de negociaciones y mucha rumorología, el club azulgrana se ha decantado por el extremo de Manchester, que ha sido presentado esta tarde en las oficinas del Camp Nou.

El jugador llegó puntual al despacho del presidente Joan Laporta, acompañado por sus hermanos Dane y Dwayne, que se han encargado de negociar discretamente con el club azulgrana para trabajar en su incorporación. Más de 100 aficionados esperaban en las inmediaciones y estallaron de emoción al ver aproximarse una furgoneta con los cristales tintados. Al abrirse las puertas, Rashford apareció con una sonrisa de oreja a oreja y saludó efusivamente a los presentes.

Dentro del recinto lo esperaban la junta directiva al completo y un presidente exultante que llegó a las oficinas con el puño en alto, consciente de haber reforzado con contundencia al equipo justo antes de partir hacia la gira asiática.

SPORT

"Es un club en el que los sueños se hacen realidad"

Así empezó Rashford su presentación. Tal como avanzó Sport ayer, el protocolo del acto fue idéntico al que vivió Lamine Yamal: tras la firma privada del contrato, el nuevo fichaje acudió a la Barça Store para fotografiarse con su nueva camiseta. El jugador llevará el dorsal 14, un número que gusta mucho a los culés y que todos asocian con Johan Cruyff.

"Estoy muy emocionado, creo que es un club con el que todo jugador quiere jugar. Me han hecho sentir como en casa en estas primeras horas, todos me han hecho sentir muy cómodo", aseguró el británico, que durante toda la rueda de prensa mostró un tono muy convincente y seguro de sí mismo.

Marcus Rashford en su presentación como nuevo jugador del Barça. / Joan Monfort / AP

El nuevo extremo azulgrana respondió a unas 20 preguntas. Sin embargo, uno de los nombres que más sonó fue el de Hansi Flick, que según el futbolista fue “otro factor clave para venir. Las conversaciones que tuve con él fueron muy positivas. Ha demostrado ser uno de los entrenadores top. Llevó a un equipo joven a una temporada tan exitosa y ha vuelto a la pretemporada queriendo más”.

Lejos de mostrar un discurso marcado por la lenta adaptación y la dificultad que presenta el ADN Barça para algunos jugadores, el extremo no entró en materia y fue muy claro: "Es simple, quiero ganar todo. Creo que es aquí es el mejor sitio para poder ganar títulos. Es un equipo muy ambicioso y trataré de ayudar al equipo como pueda".

Uno de los temas que se esperaba con más expectación era conocer su versión de su salida del Manchester United. El británico zanjó de inmediato cualquier polémica asegurando que “Manchester es una parte muy importante de mi vida. Las cosas no fueron como quería en estos últimos tiempos, pero ahora estoy donde quería. He dado el paso que quería y les deseo lo mejor. Espero que tengan éxito y yo espero disfrutar aquí".

Del mítico dorsal 14 el jugador asegura que “es un número tradicional para el club. Llevar esta camiseta es un honor, estoy listo para dar lo mejor por este club. Toda mi vida he visto muchos partidos del Barcelona y es un club ganador".

Marcus Rashford en su presentación como jugador del FC Barcelona. / Enric Fontcuberta / EFE

Para terminar, fue preguntado su integración en el vestuario. El jugador lleva entrenando dos días ‘de incógnito’ junto a sus nuevos compañeros y cuenta que "todos los jugadores me han impresionado. No solo en el campo, sino en el vestuario. Hansi ha hecho un gran trabajo con el equipo, especialmente en la última temporada. Es increíble".

Un anuncio constantemente inminente

Los usuarios de twitter que siguen más de cerca la información del Barça no entendieron por qué el anuncio no se llevó a cabo antes. El jugador entrenó ayer por la mañana con sus compañeros al margen del grupo y, aunque es cierto que se estaba recuperando de una lesión que sufrió hace meses, lo cierto es que el club no quiso tomar ningún riesgo haciendo que el jugador británico entrenara a alta intensidad con sus nuevos compañeros antes que todas las partes hubieran firmado el contrato. Por la tarde, ya con su firma sobre el papel, Rashford pudo incorporarse activamente a la sesión para por fin compartir el mismo césped que Lamine Yamal, jugador con el que llevaba meses hablando por redes.

Pero como ha dicho el británico, “los sueños se hacen realidad”. Rashford ya es blaugrana.