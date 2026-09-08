Marcus Rashford resurge en el Manchester United con guiño al Barça

Marcus Rashford se quería quedar en el FC Barcelona después de una cesión en la que el inglés combinó luces y sombras en su juego, pero firmó unos números más que interesantes: 14 goles y 15 asistencias en 49 partidos. El club azulgrana consideró excesiva la opción de compra de 30 millones de euros y el de Manchester tuvo que volver a su ciudad natal. Después de unos últimos años infructuosos en Old Trafford y el doble préstamos, primero al Aston Villa y después, al Barça, su futuro en el club del que es canterano se presentaba como una enorme incógnita. Pero nadie puede discutir la calidad de Rashford, de 28 años y con contrato hasta 2028. Y la ha sacado a relucir en este arranque de temporada, hasta el punto de que se ha convertido en titular para Michael Carrick en el extremo izquierdo en detrimento de Patrick Dorgu, quien parecía predestinado a ser importante en los 'Red Devils'.

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Dorgu fue titular en el arranque de la Premier League frente al recién ascendido Hull City y uno de los que pagó los platos rotos al descanso, cuando el ManU ya perdía por 2-0. Entró Rashford en la segunda mitad con buenas prestaciones y se ganó el sitio en la segunda fecha, la goleada por 5-2 al Ipswich Town. El pasado domingo, en el nuevo feudo del Everton (2-2), se mantuvo en el once hasta el minuto 70, cuando fue sustituido por el propio Dorgu. Un cambio que ha creado polémica, pues la exigente afición de los 'Red Devils' consideró que el equipo había perdido capacidad de desborde y del que el propio Carrick tuvo que salir al paso. Alegó que el reemplazo se había debido a unas pequeñas molestias físicas del exjugador del Barça, al que quería en plena forma para el esperado regreso a la Champions League, ante el Sabah Futbol Klubu.

Lo cierto es que en estos partidos, Marcus Rashford ha dejado destellos de encontrarse en un buen momento y por ahora, es uno de los pocos que se salvan en el equipo de las feroces críticas, incluidas las de Paul Gascoigne. También le ha elogiado de manera encendida Peter Schmeichel, quien tras el encuentro ante los 'toffees' aseguró: "Rashford es fantástico, huele a rosas. Bienvenido de nuevo Marcus, te hemos echado de menos".

Sus regates y su desborde, además de una alta capacidad física y en carrera, como se aprecian en el vídeo anterior, no obstante no han cautivado al siempre exigente James Callagher, quien le ha recriminado la falta de gol. Y es que Rashford, pese a su gran puesta en escena, todavía no ha estrenado esta campaña su cuenta realizadora ni tampoco el capítulo de asistencias, aspecto en el que destacó como barcelonista.

El Barça sigue en el recuerdo

Y todo ello, sin poder ni querer olvidar al Barça y un paso, el que tuvo la campaña pasada, que marcó al futbolista inglés. La prueba es haberse tatuado recientemente el número '14' que portó como azulgrana, un dorsal que todavía no había llevado y que lo eligió en honor a otro exazulgrana, Thierry Henry.

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También se ha escrito en la piel el número '9', con el que ha regresado al Manchester United (y que llevó en el Aston Villa) con el que ha empezado a resurgir.