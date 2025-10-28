Marcus Rashford: el Mister Asistencias del Barça

El Barça perdió el clásico del Bernabéu, pero Marcus Rashford volvió a sumar una nueva asistencia. La sexta de la temporada, y curiosamente, se las ha repartido a seis compañeros distintos. Y esta cifra hay quien le añade una séptima, pues provocó en la goleada europea a Olympiacos (6-1) un penalti transformado por Lamine Yamal, pero no se puede considerar estrictamente asistencia. En todo caso, Rashford está sobresaliendo en el último pase, el decisivo, además de haber marcado 5 goles. El inglés, con 11 acciones de valor, se ha convertido en el delantero más determinante del FC Barcelona.

La buena racha goleadora de Rashford sigue ante Olympiacos / Champions

Se da la circunstancia de que las seis asistencias que ha dado Marcus Rashford en su primera temporada en el Barça ha sido a cinco compañeros distintos, pues solo ha repetido con Ferran Torres. Así, se las ha repartido a Raphinha contra el Valencia, a Ferran Torres contra el Getafe, a Ronald Araujo contra el Oviedo, a Jules Koundé contra la Real Sociedad, a Ferran Torres contra el París Saint-Germain y a Fermín López contra el Real Madrid.

Protagonismo en la Champions

Los 5 goles de Marcus Rashford con la camiseta blaugrana los ha marcado ante Newcastle (2) y Olympiacos (2), mientras que en LaLiga firmó el gol del honor en la goleada encajada en el feudo del Sevilla (4-1).

Su protagonismo a nivel realizador se concentra, por lo tanto, en la Champions League, mientras que el 'disfraz' de asistente se lo ha puesto principalmente en la competición de LaLiga.

Marcus Rashford regresó al extremo izquierdo en el clásico después de haber jugado en punta contra Olympiacos por las ausencias de Ferran Torres y de Lewandowski, y de firmar un doblete. En el Santiago Bernabéu no tuvo su mejor actuación, pero aun así, le puso un pase muy preciso a Fermín López que el de El Campillo aprovechó para batir a Courtois.

Quiere seguir en el Barça

Hansi Flick se ha convertido en su gran valedor y siempre que tiene oportunidad, habla maravilla del delantero de Manchester. El inglés se toma su estancia en el Barça como una gran oportunidad para reivindicarse después de que Rúben Amorim le condenara al ostracismo, lo que motivó su cesión primero al Aston Villa (4 goles en 17 partidos) y ahora al Barça, donde ya suma 11 acciones de gol en los 13 encuentros disputados hasta ahora, pues no se ha perdido ninguno como azulgrana.

Los entre 30 y 35 millones de euros que vale su opción de compra se antojan ahora mismo una cantidad complicada de asumir por el FC Barcelona, pero Marcus Rashford quiere seguir ofreciendo lo mejor de su repertorio porque su objetivo es quedarse en el club azulgrana, donde se encuentra a gusto y cuenta con el respeto del vestuario, del cuerpo técnico y de la afición.