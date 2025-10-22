A Marcus Rashford le pone muchísimo el clásico

Marcus Rashford tiene ganas de clásico. El delantero inglés llegará al Santiago Bernabéu tras firmar un doblete con el Barça ante Olympiacos y convertirse en uno de los futbolistas que deben ser diferenciales para volver a Barcelona de la capital con el liderato de LaLiga en el bolsillo. Ha dado la talla el de Manchester en la posición de '9', si bien podría volver a su demarcación natural en el extremo con la vuelta de Ferran Torres.

La buena racha goleadora de Rashford sigue ante Olympiacos / Champions

"El clásico es un partidazo"

Lo reconoció el propio futbolista. "El clásico es un partidazo y por eso he venido aquí, para este tipo de partidos. Tengo muchas ganas de que llegue y espero que ganemos". Rashford opinó ante Olympiacos, "pudo ser mi mejor actuación con el Barça", así que llega en un gran momento el inglés. Son partidos de alto voltaje en el que adquieren una gran importancia los futbolistas diferenciales. Y Marcus lo es.

Los elogios de Flick

Cuenta, además, con el beneplácito de un Hansi Flick que, siempre que tiene ocasión, lanza los más encendidos elogios hacia un Rashford de que aprobó su fichaje. Lo volvió a decir tras el triunfo europeo. "Es un jugador importante y da lo que espero de él. Está dando el cien por cien y es fantástico tenerlo. Está jugando en diferentes posiciones, a medida que vaya ganando confianza y conociendo a sus compañeros, será mejor", vaticinó el alemán, que cree muchísimo en su futbolista.

Una espina clavada

Su único precedente contra el Real Madrid no es nada positivo para el futbolista cedido por el Manchester United. Con los 'Red Devils', un Marcus Rashford muy joven jugó la segunda mitad de la Supercopa de Europa el 8 de agosto de 2017 en sustitución de Jesse Lingard. Los de Zinedine Zidane derrotaron por 2-1 a los de José Mourinho en Macedonia y a Rashford le quedó una asignatura pendiente de la que ahora desquitarse, pues ha vuelto a enfrentarse a los blancos.

Las faltas y los córners son suyos

Hay quien piensa que los 1,88 metros de altura de Marcus Rashford no deberían ser desaprovechados en los remates a balón parado, y más en un equipo que no destaca en exceso por altura, pero es que su pierna derecha es un guante. Está lanzando el inglés las faltas y cada vez más cerca del gol: postes, balón al lateral que no entran por muy poco... Ya va siendo hora en el Barça que alguien marque de libre directo, un déficit que se arrastra desde la dolorosa salida de Leo Messi. El inglés también saca los córners desde la izquierda y lo hace con sumo peligro. En el clásico, puede ser un arma a tener muy en cuenta.