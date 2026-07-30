Marcus Rashford se despide del FC Barcelona

El FC Barcelona no ejecutó la opción de compra de 30 millones por Marcus Rashford cuando finalizó su cesión procedente del Manchester United y, aunque después de este movimiento y los fichajes de Anthony Gordon y Karim Adeyemi quedó muy claro que el extremo inglés no regresaría al Spotify Camp Nou, el propio futbolista lo ha confirmado este jueves a través de un comunicado en sus redes sociales.

"Estoy muy agradecido con todos en el club por hacer de mi tiempo aquí una experiencia tan positiva y memorable. He disfrutado cada momento y me llevo muchos recuerdos especiales. Deseo al club y a todos sus aficionados la mejor de las suertes y todo el éxito en la próxima temporada. Visca el Barça", ha escrito Rashford en una publicación de Instagram acompañada de varias fotografías suyas de su temporada en el equipo de Hansi Flick.

El atacante británico completó una buena temporada en el conjunto blaugrana. Marcó 14 goles (entre ellos un doblete importante en la primera jornada de la Champions en Newcastle y un tanto en el clásico que concedió la Liga al Barça) y repartió 14 asistencias a pesar de no ser titular indiscutible y disputar 'solo' 2.622 minutos.

Dejó buen recuerdo en el vestuario del Barcelona. Prueba de ello son los comentarios de varios futbolistas barcelonistas en la publicación. Raphinha, Gavi y Bardghji han sido los más rápidos en desearle lo mejor a su ya excompañero. También lo ha hecho la cuenta oficial de la entidad catalana en Instagram: "Gracias por todo, Rashy. Siempre será uno de los nuestros".

El perfil de Marcus, sin embargo, no acabó de convencer a los responsables deportivos culés, que este verano han decidido apostar por perfiles como Anthony Gordon o Karim Adeyemi para reforzar las bandas de la línea ofensiva en vez de pagar los 30 'kilos' por él. Tampoco sedujo como '9' en los siete encuentros que jugó en esta demarcación.

Rashford, con 28 años y contrato en Old Trafford hasta 2028, debe resolver su futuro en las próximas semanas. Llegó hasta las semifinales del Mundial 2026 con Inglaterra, por lo que aún está de vacaciones, pero está citado para incorporarse a la pretemporada del Manchester United cuando finalice las mismas. Michael Carrick que quiere valorar su posible continuidad y regreso a un equipo en el que se formó como jugador y que dejó por desavenencias con el anterior entrenador, Rúben Amorim.