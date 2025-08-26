Marcus Rashford, de compras por Barcelona

Los jugadores del Barça han tenido dos días de fiesta después de la remontada ante el Levante del pasado sábado. Algunos azulgranas se han pasado por la ciudad deportiva a entrenar otros, no obstante, han preferido aprovechar el tiempo libre para ir de compras, como es el caso de Marcus Rashford.

El inglés llegó al Barcelona el 23 de julio pocos días antes de poner rumbo, junto a la expedición barcelonista, a la Gira Asiática, donde los de Hansi Flick disputaron tres encuentros. De vuelta a la ciudad condal, los futbolistas no tuvieron mucho tiempo para descansar, puesto que jugaron el Gamper contra el Como días después y el fin de semana siguiente empezó la temporada 2025-2026 con el primer partido de Liga ante el Mallorca.

En este sentido, antes de disputar la tercera jornada contra el Rayo Vallecano, Rashford, como un ciudadano más, ha sido visto por los pasillos del Ikea mirando muebles y objetos que seguramente serán para completar su nueva casa, lugar donde residirá durante el año de cesión que pase en Barcelona después de pasar las últimas semanas en un hotel de la capital catalana.

ماركوس راشفورد يزور إيكيا لشراء أثاث شُقته الجديدة 🏡 pic.twitter.com/s1qtp8ciza — FCB World (@forcabarca_ar) August 26, 2025

En la imagen compartida por redes sociales, el atacante va vestido de calle con una camiseta de tirantes blanca, unos pantalones cortos y con chanclas con calcetines, un estilo muy inglés. Además, carga con dos bolsas llenas de la famosa tienda sueca.

Esta no es la primera vez que un jugador del Barça se deja ver haciendo algo tan mundano como ir a comprar. Hace unos años, se viralizó unas fotografías de Ter Stegen cogiendo el metro de la ciudad condal para desplazarse o, cuando se produjo el apagón en España, Lamine Yamal, Gavi y Héctor Fort fueron captados paseando por la calle.