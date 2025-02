Marcus Rashford: caso cerrado y adiós al Barça

El Barça ya puede dar por perdido a Marcus Rashford. El delantero del Manchester United ha tomado una decisión y, finalmente, será el Aston Villa el equipo donde acabe lo que resta de temporada. Así lo ha confirmado el periodista especializado en el mercado de fichajes Fabrizio Romano con su ya clásico: "Here we go".

La citada información añade que el club que entrena Unai Emery se hará cargo de algo más del 70% de su salario (unos 400.000 euros semanales), por lo que el coste salarial durante estos cinco meses de préstamo será de unos seis millones de euros.

Por otra parte, también se ha definido la el importe que deberá pagar el Aston Villa en el caso de quedarse con el jugador en propiedad más allá del 30 de junio: 40 millones de libras, casi 50 'kilos' al cambio de euros. El acuerdo entre su nuevo club y el delantero inglés sería, por lo tanto, de tres años y medio. Además, está previsto que se someta hoy mismo a las pertinentes pruebas médicas.

El Barça, en consecuencia, cerrará el mercado de fichajes invernal sin ningún movimiento, Ya lo anticipó Hansi Flick ayer en rueda de prensa -igual que en otras tantas comparecencias-, asegurando que estaba contento con la plantilla que tenía. Araujo ha acabado renovando, mientras que Eric Garcia, Christensen y Ansu Fati seguirán, por lo menos, hasta final de curso.