Marcus McGuane, el olvidado futbolista inglés que jugó en el Barça antes que Rashford

Después de que Gary Lineker aterrizase en el Barça en los años 80, hubo otro jugador inglés que vistió la camiseta azulgrana. No es Marcus Rashford, el último futbolista británico en fichar por el equipo azulgrana, pero tiene el mismo nombre. Marcus McGuane (Greenwich; Reino Unido, 26 años) recaló en el FC Barcelona en 2018, procedente del Arsenal, con quien llegó a disputar dos partidos de Europa League a las órdenes de Arsene Wenger.

“Mi hijo es aficionado al fútbol y cuando le digo que estuve con Messi y cosas así, no lo puede creer. Le enseño la foto mía entrenando con él y sigue sin creerlo", explica el centrocampista al periódico inglés The Sun.

Su etapa en el equipo culé coincidió con la llegada de Ernesto Valverde como técnico azulgrana. En la primera temporada del 'Txingurri' al frente del Barça, el preparador vasco hizo debutar a McGuane con la elástica del FC Barcelona. Fue en la final de la Supercopa de Cataluña del curso 2017-18.

En aquel encuentro, el Barça superó al Espanyol en la tanda de penaltis —Yerry Mina marcó su primer gol como azulgrana desde la pena máxima— y Marcus McGuane disputó sus únicos minutos como culé. Ingresó al césped en sustitución de Aleix Vidal, en el minuto 77. Solo jugó 13 minutos. Para algunos una oportunidad insuficiente, pues "quienes lo ven desde fuera piensen que todo es más grande de lo que yo siento". Para otros, "una experiencia fantástica".

Así lo entiende el futbolista del Huddersfield Town de la League One, la tercera división inglesa. “Me pellizqué cuando me encontré en el vestuario entrenando con jugadores como Leo Messi, Luis Suárez y Andrés Iniesta. Tengo que admitir que todo fue demasiado pronto para mí, porque había mucho con lo que lidiar. Probablemente no era el momento adecuado. No tenía la madurez suficiente para afrontar estar lejos de casa, amigos y familia", manifestó el centrocampista sobre su breve recorrido por el FC Barcelona. Un período que guarda "con cariño" en su memoria.

"Tiene unas cualidades fantásticas"

Asimismo, McGuane dispuso de oportunidades también en el filial azulgrana. Gerard López le hizo debutar aquel mismo curso, pero después de que el club le destituyera como entrenador del equipo en abril de 2018 —y colocar a García Pimienta como sustituto— el protagonismo del británico en la plantilla fue decreciendo, en detrimento de jugadores como Riqui Puig, Álex Collado o Monchu.

Así pues, el Barça decidió finalmente desprenderse del jugador del Reino Unido en 2019. Primero, cediéndole al Telstar de Holanda y después al Nottingham Forest inglés, hasta pasar por el Oxford United, el Bristol City y recalar este verano en el Huddersfield, su equipo actual.

Por otro lado, Marcus McGuane aprovechó su entrevista en The Sun para valorar el fichaje de Rashford por el FC Barcelona: “En el campo, estoy seguro de que lo hará bien desde el principio y dará una buena imagen de sí mismo. Es un jugador de primer nivel con cualidades fantásticas y tiene mucho que aportar al equipo. Seguro que prosperará", añadió sobre el exdelantero del Manchester United que disputó sus primeros minutos como azulgrana el pasado domingo, en el primer partido de pretemporada de los de Hansi Flick contra el Vissel Kobe (3-1).

En el ámbito extradeportivo, el futbolista de Greenwich apunta que sumerjirse "en la cultura local y la nueva comunidad" es un aspecto importante para integrarse en el club barcelonista, así como apoyarse en "la familia y amigos para instalarse en la ciudad y sentirse como en casa lo más rápido posible", apuntó Marcus McGuane sobre Marcus Rashford: dos futbolistas con el mismo nombre, nacionalidad inglesa y vinculación —más o menos tardía— con el FC Barcelona. La huella del segundo como futbolista azulgrana, sin embargo, aún está por escribirse.

