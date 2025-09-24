Marcos Senna, exfutbolista de 49 años: "Que Lamine esté tranquilo, ganará el Balón de Oro la próxima temporada"

Marcos Senna, embajador de AWEX Education, ha vaticinado que la próxima temporada Lamine Yamal será el próximo ganador del Balón de Oro después de que este lunes Ousmane Dembélé haya salido vencedor del galardón la pasada temporada, un premio que el ex internacional español, campeón de la Euro 2008 con ‘La Roja’, cree que se podía haber llevado el joven extremo del Barça.

“No cabe duda de que si Lamine sigue por esta senda, va a ser el próximo ganador del Balón de Oro. Es un jugador totalmente distinto a los demás. Su etapa de promesa duró muy poquito tiempo. Lamine va a ganar muchos más Balones de Oro”, insistió el hispano-brasileño ex del Villarreal.

Con todo, Senna considera que el galardón a Dembélé de esta temporada es también merecido. “Es que hubiera ganado quien hubiera ganado, hubiera sido Lamine o Dembélé, el premio habría estado en buenas manos. Pero quizá por temporada, por todo lo que ganó, es justo el premio para Dembélé. Es un gran jugador y se lo ha merecido. Lamine se ha acercado, pero es muy joven. Tiene tiempo para lograr más”, añadió Senna en declaraciones con motivo de la Séptima edición del evento American Dream by AWEX Education.

Becas y formación en el extranjero

En él, chicos y chicas de entre 12 y 18 años tendrán la ocasión de optar a becas deportivas para estudiar en Estados Unidos con una ayuda garantizada sólo por acudir y apoyos de 30.000 € de media. Esta edición del American Dream repartirá hasta dos millones de euros.

Se celebrará este viernes 26 y sábado 27 de septiembre, en Madrid, y Senna impartirá sendas masterclass en las que dará a conocer conocimientos sobre cómo maximizar su rendimiento académico y deportivo.

Senna estará acompañado en estas masterclass del polaco Macej Lampe, ex NBA y ex jugador de Real Madrid o FC Barcelona, entre otros.

España, favorita para el Mundial

El embajador de AWEX Education ve la botella medio llena a propósito de esta gala del Balón de Oro y, lejos de lamentarse por la ocasión perdida de ver a España ganando dos Balones de Oro masculinos consecutivos, entiende que la segunda posición de Lamine tras el galardón conquistado por Rodri el curso pasado no hace más que confirmar la buena salud del fútbol nacional.

“Eso significa que el fútbol español anda muy fuerte, no solo a nivel individual sino también colectivo, lo que hace que España llegue como selección muy favorita para el próximo Mundial. Es el gran favorito porque podemos destacar no solo a Rodri y Lamine, también a Pedri, que ha quedado muy arriba en esta votación del Balón de Oro.

En verdad podríamos destacar a todos porque cada uno de los internacionales está viviendo su punto máximo. Son conscientes de que se acerca el Mundial y se están cuidando para llegar al máximo nivel”, analizó Senna.

La mala cara de Vinicius

De esta gala del Balón de Oro el otro nombre destacado ha sido Vinicius Junior, máximo favorito la pasada temporada y, en el galardón actual, el 16º más votado en una baja elección que coincide con el momento irregular de forma del brasileño, suplente ya hasta en dos jornadas de Liga con el Real Madrid de Xabi Alonso.

El ‘7’ está sustituido con frecuencia por el técnico tolosarra en una decisión que suele provocar la mala cara del brasileño. El embajador de AWEX Education evocó una anécdota de Luis Aragonés para valorar cómo gestionar este escenario.

“Te voy a contar una anécdota de la Euro de 2008. Luis quitó en un partido a Fernando Torres, y entonces El Niño se sintió muy molesto con el cambio. Y Luis le dijo, ‘Niño, tienes todo el derecho a enfadarte, pero muy muy lejos de mí, si te enfadas cerca de mí, ya verás la que te va a caer’. Con eso creo que queda claro mi opinión sobre los enfados de los cambios”, comentó Senna.

Xabi Alonso y la autoridad en el Real Madrid

El ex internacional valoró los relevos y gestos que se han visto en las últimas jornadas, tanto de Vinicius, como de Mastantuono o Julián Álvarez, entre otras estrellas.

Además, Senna da mucho crédito a Xabi Alonso en una autoridad que su ex compañero de Selección considera que también se está ganando con su gestión del juego. “El Madrid ahora es más pragmático que bonito, pero lo más importante es que está ganando sus partidos.

Vienen a ganar títulos. Si juegan bonito, mejor, pero por lo que veo lo que quieren es ganar partidos y es lo que están haciendo. Y el Barça es más vistoso, sí. Seguro que van a estar ahí, pisando los talones al Madrid para que no se duerma ni un poquito”, valoró Senna.

El Villarreal y la salvación

Además, el también responsable de relaciones institucionales del Villarreal sorprendió al insistir en que el objetivo del Submarino debe ser, esta temporada que vuelve a la Champions, primero la salvación y luego el resto.

“Hemos empezado muy bien. Es una gran plantilla, pero tenemos que ir con los pies en el suelo. Primero hay que asegurar la permanencia. No es que sea modesto, pero yo descendí en una temporada que jugaba Champions y prefiero pensar en salvarnos y luego disfrutar de la temporada y de una competición como la Champions que estamos jugando este año”, analizó antes del American Dream by AWEX Education.

“El American Dream una gran oportunidad para estos niños que sueñan con estudiar fuera y mejorar su formación. Yo como embajador de AWEX Education me siento un privilegiado de ser parte de ello.

Espero poder aportar con mi experiencia para ser una referencia para los chicos, para que puedan jugar al fútbol y estudiar. Espero que muchos se puedan apuntar que la ocasión lo merece y se puedan convertir en grandes profesionales”, completó Senna.