De Marcos: "¿Olmo y Pau Víctor? Hay que acatar las normas"

A solo un día del esperado partido entre Athletic y Barça en la primera semifinal de la Supercopa de España, Óscar de Marcos habló sobre el encuentro, sobre la dificultad de marcar a Lamine Yamal, la situación de Nico Williams e incluso sobre la situación que viven Dani Olmo y Pau Víctor.

"Sabemos que nos enfrentamos a un rival muy complicado, pero siempre que estás cercano a un título tienes la ilusión y la esperanza de poder conseguirlo. Ya hemos jugado contra ellos y no conseguimos ganar, pero hemos revisado el partido para poder mejorar", analizó el lateral del Athletic.

De Marcos también fue cuestionado por la no inscripción (por ahora) de Dani Olmo y Pau Víctor: "No tiene que ser una situación muy agradable como jugador para ninguno de los dos, pero son decisiones que tienen que solventar entre el club y los que rigen el club. Creo que hay que acatarse a unas normas y, en este caso, de momento no están inscritos".

Si en algo hizo inciso el jugador rojiblanco, fue en intentar aprovechar la situación de inestabilidad del Barça: "Venimos en una dinámica muy buena y llevamos tiempo sin perder, pero sabemos que es un partido muy complicado. No creo que partamos como favoritos. Ojalá ellos también tengan inestabilidad dentro del campo y podamos aprovecharnos de ello".

"Es cierto que el Barça no está como a principio de temporada, pero son dinámicas, a nosotros también nos pasará. Ojalá podamos cogerles y hacer que sigan en esa dinámica no tan buena, pero hablamos del Barça, que tiene jugadores de muchísimo nivel", explicó en rueda de prensa.

Sobre enfrentarse a Lamine Yamal, De Marcos dejó claro que era una cuestión colectiva: "Lo que ha demostrado hasta ahora es que es un jugador diferencial en cualquier partido. Tiene muchos recursos y es complicado pararle. Intentaremos hacerlo de la mejor manera posible entre todo el equipo. Nos basamos en el colectivo para parar el potencial de jugadores tan buenos".

Por último, el futbolista del Athletic también hizo referencia al verano que tuvo que vivir su compañero Nico Williams con los rumores sobre una posible salida rumbo al Barça: "Le veo igual que siempre, es muy alegro. Tampoco le vi inestable en verano. Es verdad que por dentro lo pudo estar, pero de cara a nosotros estuvo como siempre. Tomó la decisión de seguir con nosotros y es muy importante".