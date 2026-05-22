Marcos Llorente: "¿Julián Álvarez? A lo mejor quiere probar otra cosa, no lo sabemos"

El nombre de Julián Álvarez sigue muy presente en la agenda del FC Barcelona de cara al próximo mercado de fichajes. Una vez confirmado que Robert Lewandowski no continuará en el club, la dirección deportiva azulgrana asume que la prioridad del verano será incorporar un delantero centro de primer nivel para liderar la nueva etapa ofensiva.

En este escenario, el Barça maneja varias alternativas, aunque los nombres que más gustan a Deco son Joao Pedro y Julián Álvarez. El delantero brasileño encaja por perfil y progresión, mientras que el argentino representa una opción de máximo nivel competitivo, aunque también una de las operaciones más complejas del mercado por su situación en el Atlético de Madrid y su alto valor de mercado.

Precisamente sobre el futuro del atacante argentino habló su compañero en el Atlético de Madrid, Marcos Llorente, en El Partidazo de COPE. El centrocampista rojiblanco reconoció la total incertidumbre que rodea el caso dentro del propio vestuario colchonero. “No lo sé. No sabemos nada. No lo sabrá ni él a día de hoy”, aseguró Llorente durante la entrevista, dejando claro que no hay certezas sobre lo que pueda ocurrir.

El internacional español también explicó que evita entrar en ese tipo de conversaciones con el delantero argentino por lo delicado de la situación. “No le pregunto porque es muy incómodo. No tengo la personalidad para preguntarle: ‘a ver Julián, te vas o no?’”, comentó entre risas, reflejando que el tema no se trata de forma habitual entre compañeros.

Durante la conversación con Juanma Castaño también se abordó la posibilidad de que el futbolista argentino esté valorando un cambio de aires en esta etapa de su carrera. A partir de ahí, Llorente dejó una respuesta que ha alimentado aún más las especulaciones: cuando Juanma Castaño asegura que tiene la sensación de que Julián quiere probar otra aventura, responde, “A lo mejor, puede ser, no lo sé, yo lo veo bien”.

El nombre de Julián Álvarez lleva semanas vinculado al FC Barcelona como posible relevo de Robert Lewandowski. Sin embargo, la operación no depende únicamente del interés azulgrana. El Atlético de Madrid no tiene intención de vender al futbolista en condiciones normales, ya que lo considera una pieza clave de su proyecto deportivo.

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Además, el PSG también sigue muy de cerca la situación del delantero argentino. El club parisino cuenta con una mayor capacidad económica y, según distintas informaciones, podría tener incluso más facilidad para negociar con el Atlético, que vería con mejores ojos una posible venta al conjunto francés que al Barça, por cuestiones de relación entre clubes y equilibrio en el mercado.