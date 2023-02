Marcos Alonso: "Ha sido un momento de muchas sensaciones"

El defensa blaugrana dedicó su gol ante el Manchester United a su padre "Después de unos días complicados, ha sido especial para mí y para mi familia", aseguró

Xavi decidió que Marcos Alonso saliera en el once inicial del Barça ante el Manchester United. El futbolista ha pasado por momentos complicados durante la última semana porque el pasado 9 de febrero falleció su padre, Marcos Alonso, que también fue futbolista blaugrana. Situado en la posición de central, dejó a un lado los sentimientos y se centró en frenar a un rival al que conoce muy bien tras su paso por el Chelsea.

De hecho, suyo fue el gol que abrió el marcador, a la salida de un córner y de cabeza. Marcos Alonso lo celebró dedicándoselo a su padre, como no podía ser de otra manera. Tras el encuentro, explicó sus sentimientos en zona mixta: "Después de unos días complicados, ha sido un gol especial para mí y para mi familia. También para todo el equipo", comentó. Añadió que "han sido muchas sensaciones. Es un momento especial en el que intentas estar dentro del partido porque queda mucho. He intentado concentrarme en lo que pasa en el terreno de juego y dejar el resto para luego".

A nivel futbolístico, el central se marchó satisfecho y convencido de que pueden pasar la eliminatoria ganando en Old Trafford: "Me quedo con muchas cosas positivas, habrá que ir a ganar". Eso sí, reconoce que los diez minutos en los que el United dio la vuelta al marcador "no puede pasar. Teníamos el partido controlado, pero ellos son un gran equipo". Eso sí, cree que "hemos sabido reaccionar, ha sido un partido bastante completo. Somos totalmente capaces de ir a ganar a Manchester". En ese sentido, considera que habrá que hacer un encuentro similar: "No muy distinto de lo que hemos hecho hoy, quizás sí en ese momento de descontrol y tener un poco mas el control y saber sufrir".