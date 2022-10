Marcos Alonso: "No sería la primera vez que juego de central"

El lateral del Barça recalcó la importancia de vencer al Inter en la tercera jornada de la Champions League "Es pronto para hablar de si podemos ganar la Champions, pero son tres puntos claves", apuntó

Marcos Alonso fue el jugador elegido por el FC Barcelona para comparecer en la rueda de prensa previa al partido ante el Inter de la tercera jornada de la Champions League. El ex del Chelsea destacó la importancia del partido y se puso a disposición del míster para jugar ya sea de lateral o de central por las bajas de Koundé y Araujo.

"No sería la primera vez que juego de central, mi principal deseo es jugar si el míster lo considera. Daría lo máximo, aunque no sea mi posición natural", afirmó. Marcos Alonso compite con Jordi Alba y Balde en el carril zurdo y matizó que "la convivencia es muy buena, con los jugadores de la misma posición y con todos los jugadores, la competencia es muy buena".

Ante todo, Marcos puso el acento en que "son tres puntos importantes, además de la señal que podamos mandar, son tres puntos claves". El último fichaje del FC Barcelona recalcó que ve al equipo "con ganas de ganar en cualquier escenario, tenemos equipo para pelear por todo, la motivación y el deseo está ahí".

Adpatado

Alonso solo ha sido titular en Múnich y ha tenido poco protagonismo, algo que comprende porque "venía de una pretemporada un poco intermitente, me estoy adaptando poco a poco al nuevo míster y compañeros. Estoy contento. Mi trabajo es estar al cien por cien para cuando el míster decida".

En cuanto al objetivo de la competición, el defensa indicó que "es pronto para hablar si podemos ganar la Champions, tenemos que estar muy concentrados, es un partido difícil y llegamos en un buen momento. Hablar de ser candidatos a la Champions es un poco pronto".

Experiencia en Italia

Marcos jugó tres años en la Fiorentina y conoce bien "un estadio bonito, que tiene que servir de más motivación. Seguro que será difícil, entrenamos bien, estamos en buen momento y esperamos llevarnos los tres puntos". Del Inter indicó que "trabaja muy bien defensivamente, muy físico. Llegamos en un buen momento y sabemos de la importancia".

El liderato en la Liga no cree que afecte mucho para el partido ya que "es una competición distinta en la Liga, aunque hay que aprovechar el buen momento. Es mejor estar líderes que no, pero hay que seguir mejorando con ganas".

Del gran nombre propio de la temporada, Robert Lewandowski, explicó que "lo conocía de jugar en contra, ya lo había sufrido y no me sorprende. Si no es el mejor, es uno de los mejores. Es muy importante para el equipo y ojalá siga en esta dinámica".