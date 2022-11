Marcos Alonso: "Desde pequeño quise jugar en el Barça"

El jugador habló para SPORT y explicó que "hice las pruebas para el Madrid a regañadientes, mis padres se reían, pero era lo mejor para mí" Desvela que durante toda su carrera quiso jugar de blaugrana, "el equipo de mi padre" y por ello salió de "la zona de confort del Chelsea"

Marcos Alonso atendió a SPORT con la dulce resaca que dejó la victoria ante el Almería y la despedida de Gerard Piqué. El jugador habla de sus orígenes y sentimientos. Pese a formarse en la cantera blanca, Marcos revela que siempre fue culé, "el equipo de mi padre" y que este verano cumplió un sueño fichando por el cuadro azulgrana.

La entrevista completa podrá leerse en la edición de este lunes de SPORT tanto de papel como on line. Marcos revela sus sentimientos y emociones y no esconde que "durante toda mi carrera, siempre quise fichar por el Barça, era mi equipo desde niño". Sin embargo, su familia residía en Madrid y se formó en la 'Fábrica', aunque desvela que "hice las pruebas a regañadientes, mis padres se reían, pero era lo mejor para desarrollarme".

Marcos admite que "arriesgó" en verano fichando por un solo año por el Barça, pero le apetecía salir "de la zona de confort del Chelsea". Quería vivir la experiencia de jugar en la Liga española y vivir de nuevo en España. En Inglaterra lo ganó todo, aunque como en su país no está en ningún otro sitio. "En diez años no probé el fish and chips", confiesa con buen humor.También habla de sus competencia con Balde y Jordi Alba, así como su ilusión para estar en el Mundial de Catar 2022. Luis Enrique facilita la lista este viernes y Marcos está en la preselección de 55 jugadores, de los que solo quedarán entre 23 y 26.