Marcos Alonso: "El penalti ha sido mala suerte"

El lateral no tenía claro si había "enganchado con la bota" a Joselu, pero recalcó sentirse "jodido" por escaparse la victoria De Mateu Lahoz comentó que "no puedo dar explicaciones" y de la expulsión de Jordi Alba indicó que "él nos comenta que no ha dicho nada"

Marcos Alonso se mostró abatido al final del partido ante el Espanyol. Había arrancado muy bien el encuentro con un gol, pero tuvo la desgracia de pisar sin querer a Joselu en la acción que acabó por significar el empate en el derbi. Marcos estaba visiblemente afectado.

Respecto a la jugada del penalti, Marcos comentó que "no sé si le engancho con la bota, es una acción de mala suerte" y dijo sentirse "jodido, se nos han ido puntos importantes".

Sobre los diálogos con Mateu Lahoz, el zaguero señaló que era incapaz de justificar su actuación. "No puedo dar explicaciones", afirmó y añadió que en el caso de la expulsión a Alba que "Jordi no entendía porque le sacaban la segunda por no haber dicho nada. No sé si le podréis preguntar a Mateu... no hablo de las decisiones del árbitro".

De los objetivos del equipo, Marcos apeló a "seguir trabajando, nos quedan muchas cosas por delante todavía. Esperamos que lleguen muchos triunfos y los disfrutemos aquí".