Marco Tardelli, leyenda italiana: "Sería algo positivo para Bastoni trasladarse al Barça"

El interés del Barça por Bastoni ha pasado de ser un rumor de mercado a contar con el respaldo de un mito del fútbol italiano. Marco Tardelli, exjugador del Inter y leyenda de la Juventus y la 'Azzurra', ha analizado el posible movimiento del central hacia la Ciudad Condal, calificando la operación como un salto de calidad garantizado para el proyecto de Hansi Flick.

En declaraciones exclusivas a Erem News, el veterano exfutbolista de Careggine destacó la madurez del central interista. "Bastoni es un defensor destacado y está ofreciendo un rendimiento excelente tanto con el Inter como con la selección italiana", afirmó. Para Tardelli, el central no llegaría al Spotify Camp Nou como un complemento de plantilla, sino como un pilar estratégico: "Sería una incorporación real para el Barcelona si se concreta el fichaje".

La hoja de ruta de Deco y Flick contempla como prioridad la llegada de un central zurdo, un perfil que la plantilla no ha logrado consolidar tras la salida de Iñigo Martínez. Bastoni cumple con las condiciones que ofrecía el vasco por su gran salida de balón, jerarquía y contundencia física.

Tardelli celebra un gol durante la final del Mundial de 1982 / EFE

Sin embargo, el factor económico sigue siendo el principal escollo. Con el Inter en una posición de fuerza tras su dominio en la Serie A, el club lombardo no facilitará la salida de uno de sus baluartes. El propio Tardelli reconoció la postura de los 'nerazzurri': "Entiendo perfectamente que el Inter quiera aferrarse a él debido a su calidad y eficiencia". La entidad presidida por Giuseppe Marotta ha tasado al jugador en torno a los 70 millones de euros, una cifra que actualmente excede las pretensiones culés.

La voluntad del jugador de vestir de azulgrana parece ser el motor del acuerdo, algo que Tardelli ve como un paso lógico en su carrera: "Sería algo positivo para Bastoni trasladarse al Barcelona". El escenario, por tanto, queda definido por la voluntad de las partes y la complejidad del mercado.

El Barça se encuentra ante la disyuntiva de realizar un gran esfuerzo económico por un defensor o diversificar sus recursos en otras posiciones, como el anhelado '9'. No obstante, ahora con la bendición de una voz autorizada como la de Tardelli, la candidatura de Bastoni sigue ganando enteros para convertirse en el movimiento estratégico del verano.