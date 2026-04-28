Marciniak, sobre su polémica actuación en el Inter-Barça: "Mis decisiones fueron a favor del Barcelona"

El nombre de Szymon Marciniak aún irrita a muchos aficionados culés. Hace poco más de un año, el polaco fue protagonista de una de las actuaciones más polémicas de la última década en la Champions League. En la vuelta de las semifinales entre Inter de Milán y FC Barcelona, el colegiado señaló un penalti muy riguroso a Pau Cubarsí, anuló una pena máxima sobre Lamine Yamal y obvió una falta clara a Gerard Martín en el tanto que forzó la prórroga en el último suspiro y, por consiguiente, evitó la clasificación blaugrana para la final.

Todas las decisiones que Marciniak tomó en las acciones decisivas, por iniciativa propia o tras intervención del VAR, perjudicaron al equipo de Hansi Flick. "No es la primera vez que nos pasa con este árbitro, la UEFA debería mirarlo, hay cosas que no entiendo", declaró Pedri en el Giuseppe Meazza. "He venido tres veces al estadio del Inter de Milán y siempre pasan cosas ajenas que no nos salen de cara. Todos sabemos qué pasó con este árbitro cuando vinimos aquí la última vez", añadió Eric Garcia. "Siempre cayeron del mismo lado", remató Iñigo Martínez. La indignación en la expedición catalana fue mayúscula.

Un año después, durante un evento en Polonia, un aficionado del Barça le ha dado a Marciniak la oportunidad de pedir disculpas por su actuación. Lejos de hacerlo, el colegiado ha opinado exactamente lo contrario: que sus decisiones "fueron a favor del Barcelona". "No hay nada que perdonar. Para ser honestos, mis decisiones fueron a favor del Barcelona. No pité un penalti al Inter y el VAR me llamó y me enseñó las imágenes. Después, pité un penalti y me corrigieron porque estaba cuatro o cinco centímetros fuera del área", ha justificado.

"Fueron dos decisiones a favor del Barcelona, pero el VAR me corrigió. Así es la vida", ha sentenciado el polaco, obviando la clara falta a Gerard Martín en el 3-3 del Inter de Milán, obra de Acerbi. Ese tanto forzó el tiempo extra en el que el conjunto 'nerazzurro' certificó la clasificación para la final de la Champions League 2024/25. Una final en la que, por cierto, fue goleado por el PSG de Luis Enrique (5-0).