Marcelo: "Pedri tiene cositas del Madrid"

Marcelo Vieira realizó una confesión sobre la admiración que siente hacia Pedri en una entrevista con DJMario. El ex jugador blanco reconoció que se llevaría al tinerfeño al Real Madrid en caso de poder elegir un futbolista para fichar.

Marcelo afirmó que “ahora mismo ficharía a Pedri para el Madrid. Tiene cositas del Madrid. Todo el mundo diría Lamine, pero creo que Pedri sería mejor fichaje”.

La saga de la familia de Marcelo continuará con su hijo Enzo, que juega en las categorías inferiores madridistas y es internacional con España. “Enzo lo lleva bien. Tiene la presión de ser mi hijo, pero cómo ha crecido dentro del vestuario del Madrid, él se está dando cuenta ahora de quiénes son los jugadores. Le han visto crecer, le han cogido en brazos. Ahora se da cuenta de que lo que ha vivido no es normal. Está contento y feliz. Me encanta que esté jugando con España. La selección se ha portado muy bien con nosotros. Tienen mucho cariño por mi hijo. Él decidió y está muy feliz", afirmó.

"Soy de Cristiano a muerte"

Sobre su trayectoria en el mundo del fútbol dijo como anécdota los rivales contra los que se ha enfrentado y se mojó a favor de Cristiano en el debate con Leo Messi: “Messi era muy pesado. Jesús Navas también me lo puso muy complicado y para mí Xabi Prieto también era muy difícil de defender. Pedrito también era muy bueno. Yo me quedo siempre con Cristiano. Messi es increíble. Hemos disfrutado de los dos, bueno, yo solo con uno. Soy de Cristiano a muerte”.

De cara al Mundial del 2026 no se pronunció sobre ninguno de los posibles favoritos: “Es el primer Mundial en el que todas las selecciones van a allegar muy bien. Francia, Brasil, España. Hay unas cinco que pueden ganar. Cuidado con Brasil y Ancelotti. Siempre somos favoritos. Brasil es el Madrid de las selecciones. Neymar creo que tiene que volver. El fútbol le debe algo grande a él y a Cristiano”.