Macelino, en la previa del Villarreal-Barça: "La madurez de Lamine Yamal es la de un jugador de 30 años"

El Villarreal recibirá al FC Barcelona este domingo en La Cerámica (16.15h) sumido en una plena contradicción. Por un lado, su excelente momento en LaLiga, con seis victorias consecutivas y dos partidos menos que, de ganarlos, le permitiría estar por delante del Real Madrid y a solo dos puntos del Barça. Pero por el otro, se ha llevado dos 'palos' consecutivos con las eliminaciones en la Champions League y la Copa del Rey, no vence en casa a los azulgranas desde hace 18 años, y por si todo ello fuera poco, la Copa de África se ha llevado a jugadores muy importantes.

Champions

Sobre las opciones de mantenerse arriba y soñar con disputarle el título a los dos grandes favoritos, Marcelino admitió que "podemos estar cerca, pero es muy difícil. Ojalá aguantemos ahí lo máximo posible, esa es nuestra intención. Estamos casi a la mitad de la competición, y estoy orgulloso del equipo”, aseguró el entrenador asturiano.

Reconoció Marcelino que con los KO en las otras dos competiciones, el Villarreal "no se ha respondido a las expectativas generadas. Las derrotas no nos definen, pero sí nos enseñan, desde la humildad, a que debemos mejorar aspectos del juego. Aun siendo superiores, a veces no ganas", recordó.

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral / EFE

Sí lamentó "la precipitación y la falta de contundencia en las áreas" como problemas que está sufriendo su equipo. “Cuando vamos con el resultado en contra, es como si tuviéramos que empatar en el siguiente minuto. Somos un equipo joven y nos falta madurez para resolver esas situaciones con más eficacia”, reflexionó.

"El equipo está cogido con pinzas"

Las bajas son también un hándicap importante para el 'submarino amarillo, hasta el punto de admitir Marcelino que "el equipo está cogido con pinzas". El exazulgrana Ilias Akhomach, con Marruecos, y el senegalés Pape Gueye están en la Copa de África, Dani Parejo es duda y Gerard Moreno no está del todo descartado.

“Entre dos jugadores que están en la Copa África (el marroquí Ilias Akhomach y el senegalés Pape Gueye) y los lesionados, vamos bastante justos. Lo bueno es que este cansancio físico y mental llega al final”, explicó el entrenador, que mantiene la duda de Dani Parejo y no descartó la presencia de Gerard Moreno.

"El Barça es un equipazo"

Marcelino calificó al FC Barcelona de "equipazo" y admitió: "Tenemos un partido complicadísimo. Es el máximo goleador de la competición y es muy difícil. Nosotros tenemos que competir y buscar nuestro mejor nivel”.

Entre los futbolistas azulgranas destacó a Lamine Yamal, de quien dijo que “tiene la madurez de un jugador de 30 años” y valoró que "lo que más llama la atención es su calidad, atrevimiento y descaro. Unido a su calidad y capacidad. Pero luego está rodeado de grandes futbolistas. Al lado está Pedri, está Raphinha, que para mí es un jugador muy fundamental, está Ferran, que lleva una temporada extraordinaria. Son, además, un equipo muy definido y muy constante en el esfuerzo, don mucha asociación ” para concluir que "con Hansi Flick han añadido pegada y velocidad en el juego. Me parece un equipo muy completo y súpe ratractivo para el espectador", concluyó el entrenador del Villarreal.