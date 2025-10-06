Marcelino se pronuncia sobre el partido de Miami

La UEFA ha comunicado este lunes que no está de acuerdo con el hecho de que partidos ligueros se jueguen fuera del país de orígen, pero que con la normativa actual no puede impedir que el Villarreal-Barça de la jornada 17 se juegue en Miami el 20 de diciembre, como quiere LaLiga y solicitó la Federación Española al máximo organismo del fútbol europeo.

A la noticia se han producido diversas reacciones. Una de ellas del entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral. "Si nos dicen que tenemos que jugar allí, lo haremos. Si los estamentos oportunos dicen que tenemos que jugar allí, afrontaremos esta experiencia nueva ante un gran equipo y esperamos ganar. No sé si cambiará el hecho de jugar en Miami porque hasta después de la experiencia no podré responder porque es nueva para todos nosotros. El fútbol es igual en todos los lados y así nos tocará jugar esa jornada. Será un viaje largo y nos adaptaremos a lo que dice la competición”, ha dicho en la apertura del VII Curso de Entrenadores organizado por la Federación Valenciana de Fútbol.

También ha reaccionado a la noticia AFE. El sindicato de futbolistas españoles, contrario a la disputa del encuentro en Estados Unidos, ha decidido reunir con urgencia a los capitanes de los equipos de Primera División. Su presidente, David Aganzo, ha explicado a diversos medios de comunicación que no le consta que UEFA haya consultado con los futbolistas.

Y otra reacción ha llegado desde el gobierno español. Hasta él, llegó una carta del Real Madrid pidiendo su intervención para que no se dispute el encuentro en Miami porque considera que el Barça se ve favorecido por no jugar en Villarreal de visitante. La carta también fue enviada a UEFA y FIFA. El gobierno, a través del CSD, ha solicitado información a la Federación Española, aunque no sabe si puede intervenir e impedir el choque. Debe dar permiso para que se organicen partidos en suelo español, pero no está claro que lo deba dar para que se jueguen partidos de la Liga lejos de él.