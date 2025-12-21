Marcelino: "Para mí es penalti de Joan García"

Sin guardarse nada para él. Así llegó Marcelino García Toral a la entrevista post partido con DAZN. El técnico del Villarreal fue muy sincero analizando las jugadas polémicas y en todo momento evidenció su felicidad por el papel que hizo su equipo.

"Todos estaremos de acuerdo. Hemos visto un grandísimo Villarreal, enorme. Para ganar al Barça tienes que aprovechar las ocasiones, las hemos tenido. Creo que el Barça estaba tremendamente incómodo. Solo hubo dos tiros de Lamine y de Raphinha de lejos y creo que el jugador más destacado del Barça es Joan García", empezó diciendo sobre el encuentro, antes de entrar en las jugadas clave.

"Hay una segunda jugada en un córner... No sé qué diferencia hay en la acción del penalti y la acción en la que Joan se levanta impidiendo que un jugador nuestro fuera a por el balón", afirmó mientras le mostraban la jugada. "Veo la jugada de Joan García y es penalti. Para mí es penalti, pero respeto cualquier otra opinión", añadió entonces.

La expulsión de Renato Veiga fue determinante. / Gabriel Utiel

Posteriormente, el entrenador del Villarreal se pronunció al respecto de la expulsión de Renato Veiga. "Cometimos un error evitable, que es la expulsión, está claro que condicionó mucho el partido. Le he dicho al árbitro: ¿Qué pasa si pita amarilla y el VAR le llama para pitar roja? Para mí no es expulsión", explicó en un primer momento, aunque cambió su versión al ver otro ángulo: "Bueno, en esta cámara ya parece más. En el fútbol hay que vivir los momentos, no creo que esa entrada tenga gravedad. Que luego viene el VAR y te llama, vale. El árbitro, si ve gravedad como ha visto, con el bonito espectáculo que estábamos viendo... Creo que para dejar a un equipo con 10..."

"El árbitro me ha dicho que lo ha visto muy claro, entonces yo qué voy a decir", concluyó sobre la acción.

Tras analizar la polémica, Marcelino quiso incidir en el buen trabajo de su equipo: "Estamos en esa situación en la que el rival te llega poco y te mete gol. En el segundo gol creo que hubo 5 rechaces. Hay que pasar este tramo, lo que no podemos hacer es dejar de creer. Sabía que el equipo no había perdido fútbol ni competitividad. El otro día nos pasó lo mismo. Lo digo de todo corazón, tengo que darle la enhorabuena a mi equipo, ha competido incluso con 10, dignamente".

"Estoy muy satisfecho, pero es una pena porque en los primeros 15-20 minutos, lo justo en el primer tiempo era que fuéramos por delante y probablemente por más de un gol de ventaja, pero esto es fútbol y hay que acertar", sentenció sobre los suyos.

Uno de los nombres propios que analizó el técnico fue el de Alberto Moleiro: "Creo que ha mejorado el nivel y ha sido más continúo en su participación. Solo tiene un error, que es autocrítico exageradamente. Quiere la perfección y eso no existe. Ha sido un acierto por parte del Villarreal este fichaje".

Por último, Marcelino aclaró el motivo por el que Gerard Moreno no entró finalmente al partido: "Hubiera entrado con un resultado ajustado y 11 contra 11. Si le ponemos en esta situación compleja y luego se lesiona, me sentiría culpable. No quise arriesgar".