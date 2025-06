Marcelino: "Nico Williams no lo debe pasar bien"

Marcelino García Toral, actual entrenador del Villarreal, ha mostrado su apoyo al Athletic Club en medio de la controversia generada con el FC Barcelona por el posible fichaje de Nico Williams. El Barça está decidido a pagar la cláusula del joven atacante, pero Marcelino considera que la operación podría haberse gestionado de una forma más respetuosa y transparente.

Durante una entrevista con Manu Carreño en El Larguero de la Cadena SER, el técnico asturiano reconoció: "Fácil, fácil, no es", en referencia a la complejidad del fichaje. Sin embargo, lamentó la manera en que se ha llevado todo el proceso: "Hacerlo tan complicado, con el jugador en medio de esta situación hasta que se certifique... se podría haber evitado. Todo pudo ser más sencillo."

Marcelino, que mantiene una buena relación con Nico Williams, mostró empatía con el futbolista y criticó los tiempos y formas del club azulgrana: "Si tienes la posibilidad de fichar a un jugador, cuentas con los recursos y realmente lo quieres, no tiene sentido tanta demora entre el acuerdo, el pago y la formalización. No estoy dentro, pero creo que Nico, a quien aprecio mucho, no lo debe estar pasando bien con todo esto."

En tono distendido, también se le preguntó por la posibilidad de que el Villarreal intentara fichar a Nico. Marcelino lo descartó con humor: "No vamos a poder, creo. La cantidad económica lo hace inviable. Está en un gran club y todavía siendo tan joven, va a dar un salto más en su carrera. Puede que ese siguiente paso sea el Barça."