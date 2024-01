Marcelino tampoco levanta a un Villarreal sin Reina

El Villarreal está atravesando por una temporada que va camino de convertirse en una pesadilla. El submarino amarillo solo ha salvado los muebles en la Europa League ya que en la Liga no sale de la parte baja de la tabla y en la Copa del Rey cayó ante el Unionistas de Salamanca. Su visita del sábado a Montjuïc para medirse al Barça no parece el mejor escenario para reaccionar.

Quique Setién empezó la temporada tras clasificar al equipo para Europa en la anterior, pese a que ya despertaba dudas, y solo duró cuatro jornadas. Los tres puntos sobre doce lo llevaron a la destitución.

Su recambio fue José Rojo 'Pacheta'. El técnico se hizo cargo del equipo el 9 de septiembre y tampoco logró la reacción esperada. En ocho partidos de Liga, logró dos victorias, tres empates y tres derrotas. En total, 9 puntos sobre 24. Pacheta dejó el Villarreal en el puesto 13 con 12 puntos.

José Rojo 'Pacheta', durante uno de sus partidos con el Villarreal / EFE

Miguel Ángel Tena ejerció de entrenador interino en el partido ante el Atlético de Madrid, con derrota por 3-1, y a partir de entonces volvió un viejo conocido de la casa: Marcelino García Toral.

Marcelino firmó por un proyecto largo, hasta el 2026, pero los resultados han empeorado los de Pacheta. Suma 8 puntos sobre los 24 en juego en la Liga y el equipo ocupa la posición 14, con cinco puntos por encima del descenso y a doce de Europa.

Vuelve Albiol

El técnico intentará que el partido del Barça sea un punto de inflexión, aunque tampoco podrá realizar grandes cambios en su equipo. El central Raúl Albiol se reincorporó este jueves a los entrenamientos después de tres semanas de baja por problemas musculares, pero parece difícil que sea de la partida. El veterano zaguero no juega desde principios de año y su baja se ha acusado.

Eric Bailly, el primer fichaje de invierno del club, ha ocupado su puesto sin mucho éxito y el Villarreal ha fichado al colombiano Yerson Mosquera con el fin de apuntalar su zaga. Mosquera ha llegado como cedido por el Wolverhampton hasta final de temporada.

El colombiano Yerson Mosquera ha reforzado al Villarreal / EFE

Los jugadores que siguen lesionados son Yéremy Pino, Denis Suárez, Alfonso Pedraza y Ramon Terrats. El ex blaugrana Denis podría volver pronto, aunque aún no estará disponible ante el FC Barcelona.

Quién sí podrá estar en Montjuïc es el defensa argelino Aïssa Mandi tras haber sido eliminada su selección de la Copa de África. Eso sí, Mandi llegará sin apenas entrenar tras su participación en el torneo africano.

Sanción para Reina

Otra baja notable, aunque básicamente desde el punto de vista anímico es Pepe Reina. El veterano portero, de 41 años, fue expulsado en el último partido de Liga ante el Mallorca por protestar desde el banquillo.

El Comité de Competición le impuso dos partidos de sanción, por lo que se perderá los partidos ante el Barça y el Cádiz en La Cerámica. La baja no afecta en la alineación ya que Jorgensen es el meta titular, aunque es un pilar en el vestuario.

Pepe Reina con el Villarreal / EFE

La experiencia de Reina cuenta mucho en momentos de dificultades y Marcelino deberá recurrir al filial para completar la convocatoria. Un Villarreal B que tampoco atraviesa por su mejor momento, con un solo punto por encima del descenso en la Liga Hypermotion.

El filial groguet está trabajando para reforzarse en el mercado de invierno y el extremo español Hugo Novoa, que juega como cedido en el Utrecht por parte del Leipzig, puede ser una opción.

En cualquier caso, Marcelino presentará un once que, por nombres, tiene entidad. En ataque, el ex blaugrana Ilias Akhomach es una de las pocas buenas noticias de la temporada y estará acompañado de internacionales como Baena, Gerard Moreno o Sorloth. Una artillería que, de momento, no está dando los resultados esperados.