¿Cómo marcará Koundé a Mbappé? "Intentaremos pararlo..."

Tiene la complicada misión de intentar 'anular' o minimizar a su compatriota Kylian Mbappé, uno de los futbolistas más desequilibrantes del planeta. Está en su mejor momento de la temporada, muy concentrado en defensa, físicamente a muy buen tono.

Sin duda, uno de los artífices de esta mejora global del Barça es Jules Koundé. Y el defensa galo, afincadísimo como lateral derecho, fue el encargado de salir a la sala de prensa del Parque de los Príncipes para atender a la prensa de Barcelona desplazada y a la nutrida presencia de periodistas franceses congregados en el santuario parisino.

MBAPPÉ

¿Cómo afronta el marcar a su paisano y amigo Mbappé? "No sé si tendré que marcarlo. Es un jugador diferencial. Marca la diferencia y vamos a intentar pararlo. Pero a nivel colectivo, el PSG es más que un jugador", comentó Jules.

Acerca de si considera favorito al PSG, el zaguero no quiso entrar: "Eso no nos importa, es una cosa más de la prensa. Tengo confianza en nuestro equipo. Será un partido difícil. Decir que somos favoritos, no lo creo".

CUBARSÍ Y DEMBÉLÉ

Asentado Pau Cubarsí en el central con apenas 17 años, Koundé hizo referencia a esa figura del jugador gerundense: "Es muy joven, compite muy bien, es un ejemplo para todos los jóvenes que están en La Masia y que quieren jugar en el primer equipo. Nos dan un plus. Juegan sin presión, relajados. Están listos. Nos dan mucho".

Además de Mbappé, se verá las caras con otro buen amigo como Ousmane Dembélé: "Es un jugador desequilibrante, regatea muy bien. Como Mbappé, es un jugador que también marca diferencias".

MEJORA DEFENSIVA

Sí incidió más Jules en esa mejoría a nivel defensivo del equipo: "Hemos vuelto a recuperar el nivel defensivo del equipo de la pasada temporada. Somos más eficaces en todas las líneas. Estamos en buena dinámica. Esperamos continuar en ella. Nos generan menos y eso nos da confianza. Cuando no encajas tienes más oportunidades de ganar el partido. Es el esfuerzo de todos, del colectivo. Nos comunicamos, hablamos y los resultados vienen".