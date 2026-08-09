Marc Vidal: “Hay pocos jugadores que sientan tanto el Barça y sean tan culés como Casadó”

Marc, finalizaste contrato con el Celta este verano. Primero de todo preguntarte cómo está tu situación ahora, si tienes ya algunas propuestas y en qué liga crees que te veremos próximamente?

Ahora terminé mi etapa en el Celta y estoy buscando la mejor opción. No sé dónde será finalmente. Estamos valorando todo con calma y con ganas de empezar, pero a la vez paciencia para encontrar lo que sea mejor. Por ahora sigo en casa preparándome para lo que venga.

Entiendo que al ser de Villarreal tu prioridad es buscar un club lo más cerca posible.

Sí, obviamente el estar fuera nunca es fácil y ojalá estar lo más cerca que se pueda de la familia y de los amigos, pero no siempre se puede. Ya hemos estado en Vigo, que está bastante lejos de casa y estoy abierto a todo.

Has pasado por las canteras de Villarreal, Betis, Barça y Celta. También estuviste en el Andorra y en el primer equipo del Celta. ¿Dónde te has sentido más importante y qué aprendizaje te llevas de cada sitio?

De cada sitio al final te llevas aprendizajes distintos. En cada club y cada temporada vives situaciones y momentos diferentes. En el Betis fue complicado porque fue la primera fuera de casa. La temporada no fue buena y el equipo acabó descendiendo. Son cosas que te hacen madurar y que te enriquecen como jugador. En el Andorra fue mi primera experiencia en el fútbol profesional y cambia todo, aprendes mucho. Con esa experiencia cuando vine al Barça fueron de las temporadas que más disfruté y en las que más importante me he sentido. Estuve encantado. Fue una etapa muy bonita en la que disfruté mucho. Esta última en el Celta también he aprendido mucho. Sobre todo, esta última temporada formando parte del primer equipo y jugando en Europa. Son experiencias increíbles con gente fantástica como Marcos Alonso, Iago Aspas y Borja Iglesias. Al final son gente con una carrera increíble y que aprendes a diario de ellos. Es un lujo estar al lado de estos profesionales porque estás aprendiendo constantemente.

Marc Vidal celebra la clasificación del Celta a Europa / INSTAGRAM: @marcvidal25

Con Giráldez habéis clasificado para Europa dos años seguidos. Borja Iglesias ahora se ha proclamado campeón del mundo. ¿Quiénes eran tus mejores amigos dentro del vestuario y con qué anécdotas te quedas de este tiempo en Vigo?

Había un grupo increíble y por eso los resultados fueron los que fueron. Jugábamos muy bien al fútbol, con una propuesta siempre de ataque y un estilo alegre. Había mucho compañerismo y éramos más que compañeros. Me llevo grandes amigos como Sergio Carreira, Pablo Durán… con Borja y Marcos también me llevaba mucho. Éramos un grupo joven que nos complementamos con la gente con experiencia. Tenemos momentos muy bonitos como la clasificación a Europa. Me alegro un montón por todos ellos y les deseo lo mejor.

Te mencionaba a Borja Iglesias que estuvo un tiempo sin ir a la selección y ahora consigue ser campeón del mundo. Es también un referente en la sociedad por las reivindicaciones sociales que hace. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de él?

Borja es una persona increíble. Lo considero uno de mis mejores amigos dentro del fútbol. Le conocía del Betis que ya coincidí con él y no me venía de nuevo. Tiene unas ideas muy claras. Así lo demuestra. Siempre siendo respetuoso con todo el mundo. Como persona y amigo siempre me ha ayudado un montón. Me alegro muchísimo por todo lo que le ha venido ahora y lo que está consiguiendo. Creo que se lo merece como nadie. Le estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho por mí, por estar a mi lado siempre. Es una persona con un corazón enorme. Ojalá le sigan yendo las cosas igual de bien.

Para mí, Iago Aspas es el mejor jugador de la historia del Celta, sin ninguna duda Marc Vidal — exjugador del Celta y del Barça Atlètic

Y de Claudio Giráldez o Iago Aspas, ¿qué me dices?

Al final de Iago poco puedo decir que la gente no sepa. Es un jugador increíble. Creo que con la edad que tiene aún así sigue siendo diferencial. Dentro del equipo es importantísimo y este año, que seguramente sea el último, ojalá de las mismas alegrías que ha dado siempre. Siempre aparece en momentos importantes. Es un líder y dentro del equipo es la alegría. Siempre anima cuando hay que animar y apreta cuando hay que apretar. Para mí es el mejor jugador de la historia del Celta, sin ninguna duda.

Luego Claudio, con un equipo tan joven y con gente de la cantera subiendo del filial y lo que ha conseguido en estos dos últimos años es increíble. Creo que si lo ha hecho es porque ha hecho las cosas muy bien. Trabaja muy bien y la verdad es de los mejores entrenadores que he tenido. Trabaja muy bien analizando a los rivales y al propio equipo. Es muy bueno y por eso ha conseguido lo que ha conseguido con un equipo tan joven y con tan poca experiencia.

Entiendo que para ti no habrá sido fácil porque no has tenido los minutos que esperabas, pero, por lo que transmites, la experiencia en el Celta parece haber sido positiva para ti.

Sí, como te decía siempre intento sacar lo mejor de cada etapa y de cada club. No ha sido fácil porque ha sido una temporada en la que no he participado, pero creo que he aprendido muchísimo y que soy mejor portero de lo que era antes incluso sin haber participado esta temporada. Por estar ahí en el día a día y aprendiendo de los compañeros te hace mejorar, crecer y madurar. Creo que soy más completo que antes y ha sido una experiencia positiva porque estoy más preparado que antes.

La final ante el Córdoba se decidió por errores defensivos en la segunda parte / Valentí Enrich

Antes de llegar a Vigo, en el filial del Barça, fuiste una pieza importante para Rafa Márquez. Conseguisteis dos playoffs consecutivos. Aquella mítica final en Córdoba. ¿Cómo recuerdas aquella etapa?

La etapa en Barcelona fue increíble. No me esperaba que fuera tan buena y tan positiva. Me adapté muy bien al club y por mis características sabía que era el mejor sitio en el que podía estar. Con la idea del míster y la ayuda de los compañeros fue una adaptación muy rápida. Lo recuerdo con mucha alegría y sigo teniendo muy buena relación con la mayoría de los compañeros e incluso con parte del staff. Hicimos un grupo muy bueno. Fue una lástima porque creo que merecíamos otro final, pero el fútbol es así y no siempre se puede ganar.

Con Rafa tuve una relación magnífica. Siempre fuimos de cara y fue una relación muy sana porque podíamos hablar de cualquier cosa. Era un líder y sabía perfectamente cómo gestionar todo. Es de los mejores entrenadores que he tenido, sin lugar a dudas. Ahora que está como seleccionador me alegró mucho por él, porque también se lo merece. Para mí fue un placer formar parte de aquel equipo.

Rafa (Márquez) era un líder y sabía perfectamente cómo gestionar todo Marc Vidal — exjugador del Celta y del Barça Atlètic

Precisamente ese buen rollo en el equipo seguramente fue una de las claves. Esa relación que teníais con Pelayo o Casadó y que conservas a día de hoy.

Exacto. Para mí esa es una de las claves. Tener esa relación y confianza entre los compañeros y ser amigos. Al pasar tanto tiempo juntos tenemos mil anécdotas. También teníamos mucha confianza con el cuerpo técnico y eso hacía el día a día mucho más fácil y que fluyera todo solo. Sigo manteniendo esa relación con muchos de ellos y me sigo juntando para hacer viajes. Mantenemos esa amistad porque así se dio y gracias a ello también fue así de bonita aquella temporada.

Marc Vidal disfrutando de sus vacaciones junto a Marc Casadó / INSTAGRAM: @marcvidal25

Precisamente de vacaciones te hemos visto con Marc Casadó. ¿Cómo has visto su evolución? ¿Te esperabas que tuviera ese rendimiento tan bestia sobre todo en la primera temporada en la élite?

Al final ha demostrado de lo que es capaz y de su nivel. Creo que le costó mucho llegar hasta ahí porque estuvo varios años tocando a la puerta del primer equipo pero no era capaz de asentarse y cuando le dieron la oportunidad demostró que estaba más que preparado y rindió a un nivel increíble. Quizás incluso más de lo esperado para él mismo. Pero creo que lo que demostró es el nivel que tiene. Esta temporada no ha sido tan fácil para él, pero se merecía estar ahí porque lo ha demostrado. Me alegro mucho por él y ojalá pueda seguir mucho más tiempo allí porque es el club de su vida. Está encantado de jugar allí y ojalá sea por muchos años más.

Esta temporada no ha sido fácil para él (Casadó), pero se merecía estar ahí porque lo ha demostrado Marc Vidal — excompañero y amigo de Marc Casadó

Tú mismo lo decías. Seguramente no hay gente más culé que Marc Casadó. A ti te duele -ya no solo como compañero de equipo, sino también como amigo- que haya rumores sobre su posible salida?

Sí, obviamente. Como amigo me encantaría que siguiera allí. Hay pocos jugadores que sientan tanto el club como él y que sean tan culés. Por mí, ojalá pudiera seguir allí porque es así como él lo siente. Cuando eres de la casa cuesta más.

También me gustaría recordar aquella final tan particular en Córdoba ¿Tienes la espinita de que el desenlace fuera así?

Recuerdo sobre todo que hacía muchísimo calor. Fue una locura. Empezamos muy bien porque tuvimos ocasiones para coger más margen en el marcador y luego ellos con el factor campo mejoraron y se vinieron arriba. Quizás esa falta de experiencia nos costó más en la segunda parte. Nos faltó algo de control para haber llevado el partido más a nuestro terreno. Aún así creo que el equipo hizo una temporada y una final muy completa, que se decidió por detalles. Creo que a principios de temporada todos hubiéramos firmado llegar donde llegamos. Hay que estar muy orgullosos de dónde se llegó. Esa espinita siempre va a estar ahí porque era un equipazo. Nadie nos regaló nada.

Lamine ha demostrado que es el mejor jugador del mundo pese a la juventud que tiene. Ojalá siga muchos años ayudando a la selección y al Barça Marc Vidal — exjugador del Celta y del Barça Atlètic

Recientemente España ganó el Mundial con bastante presencia azulgrana. Muchos de esos jóvenes también brillan con Flick. ¿Te ha sorprendido que muestren este nivel jugadores como Cubarsí, Bernal o Gerard Martín con los que compartiste vestuario?

Obviamente no deja de sorprender que siendo tan jóvenes den ese nivel, como por ejemplo Cubarsí en el Mundial. Es gente preparada y lo único que necesitan es que les dé la oportunidad y así lo han demostrado rindiendo. Han dado un nivel increíble en un club como el Barça que no es fácil por la exigencia y la presión. Necesitas hacerlo bien porque cada día estás en el foco. Han demostrado que con la juventud que tienen son capaces y que tienen el nivel.

Marc Vidal compartió vestuario con jugadores como Bernal, Casadó, Fermín, Cubarsí o Gerard Martín / Dani Barbeito

Tampoco me quiero dejar a Lamine Yamal, que también es Campeón del Mundo, es el ‘10’ del Barça y estuvo en la final del primer play-off que jugasteis.

Lamine ha demostrado que es el mejor jugador del mundo pese a la juventud que tiene. No es fácil. Le queda mucho por delante todavía pero ya ha demostrado de lo que es capaz. En el Mundial hizo un trabajo increíble, ayudó mucho a la selección en todos los aspectos. Va a seguir siendo de los mejores si no el mejor. Ojalá siga muchos años ayudando a la selección y al Barça.

¿A ti en su momento te sorprendió que con 15 años ya diera la talla en una final de un play-off a Segunda y en lo que se ha convertido ahora?

Al final a ese tipo de jugadores ya se les ve la calidad que tiene pero no es fácil de imaginar lo que ha logrado en tan poco tiempo con su equipo y la selección. Ya se le veía que tenía algo diferente. Hay muy pocos jugadores que tienen eso. Es un jugador muy diferencial.

Gerard Martín no me sorprende por su nivel o capacidad, sino por adaptarse tan rápido y tan fácil a una posición tan exigente como la de central Marc Vidal — exjugador del Celta y Barça Atlètic

Para acabar Marc, de todos los jugadores con los que compartiste vestuario en el filial como Gerard Martín, Fermín, Cubarsí y que ahora están asentados en el primer equipo, ¿a ti quién te ha sorprendido más y por qué?

Sorprenderme igual te diría Gerard, porque con nosotros jugó toda la temporada de lateral y ahora ha acabado jugando de central. No me sorprende por su nivel o capacidad, sino por adaptarse tan rápido y tan fácil a una posición tan exigente como la de central. Su nivel ha sido una locura. Ha dado un rendimiento increíble.

¿Cuál es tu sueño y esos objetivos que te marcas a corto-medio plazo?

Mi objetivo es ir a un sitio en el que pueda volver a ser importante y en el que vuelva a disfrutar de tener participación. En poder disfrutar de lo que más me gusta. No pienso más allá de eso. Solo en ir pasito a pasito.