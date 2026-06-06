Marc Valiente: "Me costó mucho tomar la decisión de salir de la zona de confort del Barça"

Una década defendiendo los colores del Barça. Trabajó a las órdenes de Frank Rijkaard y Pep Guardiola. Con el técnico de Santpedor ascendió a Segunda B en un filial azulgrana con Sergio Busquets y Pedro Rodríguez.

Jugó dos encuentros oficiales con el primer equipo. Vio muy cerca el asentarse en el primer equipo, pero el destino le llevó por otros caminos. Se retiró hace ahora tres años tras una carrera plena y en la que no solo pudo ganarse bien la vida, sino que disfrutó mucho.

Charlamos con Marc Valiente, que ahora regenta varias consultas de pilates en Barcelona. Junto con otros tres socios, lideran el la marca 'PilatesBCN', que en breve abrirá un nuevo local en la Calle Castillejos 286 de la Ciudad Condal.

Marc, cuéntanos cómo te ha ido desde que diste el paso de la retirada.

La verdad que después de 20 años haciendo algo con lo que me había podido ganar bien la vida, a veces puedes sentir un vacío. Pero en mi caso fue todo muy corrido. Decidí dejarlo después de mi experiencia en la India, en Goa. Me fui preparando allí para la retirada. Y surgió la posibilidad de enrolarme en un proyecto de consultas de pilates. Mi mujer llevaba tiempo formándose para eso e iba camino de ser instructora y durante mis primeros meses en Barcelona salió la oportunidad de unirme a los que ahora son mis socios. Ahora mismo tenemos cinco centros, cuatro en Poble Nou y el quinto que abrimos ahora en Castillejos, en el Eixample. Será también cafetería. Es algo que me permite seguir vinculado al deporte y que me está gustando mucho. Y ahora compagino esto con los Barça Legends, que la verdad que es una oportunidad espectacular.

Marc Valiente, durante la entrevista con SPORT / Gorka Urresola

¿No te planteaste seguir ligado al fútbol de alguna forma?

Bueno, me salió la opción de entrar en una agencia de representación, pero no me acababa de ver. Y lo de entrenador...ya había viajado mucho y dado muchos tumbos en mi carrera con mi familia siguiéndome y la verdad que quería estabilidad. Vivir en Barcelona. Así que la decisión no fue difícil.

Llegaste muy joven al Barça.

Sí, jugué de los cinco a los 10 años en el Granollers y de ahí fiché por el alevín azulgrana. Vivía en Granollers y a partir de la etapa juvenil me mudé a La Masia. Hacía vida en la residencia y dormía en unos apartamentos delante del Camp Nou. Quería estudiar y hacer bachillerato y con los entrenamientos la única fórmula fue mudarme. Es verdad que el Barça, para los que teníamos la familia cerca, solía hacía estas excepciones con casos especiales.

Fuiste capitán en casi todo el fútbol formativo.

Si, es así. Casi en todos los equipos de categorías que estuve. Era una quinta brutal. Cuando llegué estaba ya Piqué, luego vino Cesc y más adelante Leo Messi. También estaba Víctor Vázquez. Cesc se fue al Arsenal a los 15, Gerard a los 16.

Marc Valiente, en una imagen de su debut en el Barça / SPORT

¿Cuándo te das cuenta que puedes ser futbolista profesional?

Pues en los primeros años ni piensas en ello. Estás en el Barça y solo tienes en la cabeza el fútbol y no miras más allá. Supongo que ya en juvenil, cuando juegas la Copa del Rey y ves el salto al filial cerca, es cuando sí que empiezas a pensar que puedes llegar y que te puedes ganar la vida con ello.

¿Cómo empiezas a coquetear con el primer equipo?

Era todavía juvenil y jugaba en el filial en Segunda B con Quique Costas. Era habitual hacer partidillos contra los que no habían jugado del primer equipo el fin de semana. Y en uno de esos días Rijkaard me vio y le gusté. Me dijo que ibar a ir convocado en Copa del Rey contra el Badalona. Entré al descanso y formé pareja de centrales con Thuram. Todo un señor, muy educado. Imagínate cómo estaba yo, al lado de un campeón del mundo.

El día de mi debut entré al descanso e hice pareja con Thuram; imagínate, un campeón del mundo Marc Valiente — Exjugador del Barça

Haces pretemporada y aparece la figura de Guardiola.

Hice mi primera gira por Asia con el primer equipo el verano de 2007. Del filial fuimos Jordi Gómez, Olmo, Dimas Delgado. Era una pasada estar al lado de Ronaldinho, Deco. Estabas en los rondos y no dabas crédito. Claro, tenías cierta presión por estar a su altura. Luego la temporada con el Barça B no fue bien y bajamos a Tercera. Aquel verano de 2008 llega Pep Guardiola. Yo tenía ofertas importantes de España y de fuera, pero Pep me pide que me quede, que me necesita. ¿Cómo le iba a decir que no?

Y tuviste la suerte de estar a las órdenes de uno de los mejores técnicos de todos los tiempos...

Era una pasada. Ya le veías algo distinto, cómo analizaba, los métodos. El Pep de los inicios tiene otro contexto, pero ya es muy reconocible. Se ha moldeado, pero se vio ya en sus inicios. Él había estado un año formándose o unos meses. Creo que anunciaron en abril que iba a coger el primer equipo. Generaba expectación incluso en el Barça B. Llenó el Mini varias veces y jugábamos en Tercera. Se palpaba que era el relevo natural. Hay veces que las dinámicas se deben cambiar de esta manera. Fue una pena porque por ejemplo Ronaldinho cambió el club en un momento difícil, pero alguien tenía que tomar esa decisión de que no siguiera. Alguien con peso como Pep.

¿El hecho de que Pep fuera el elegido te da alas para pensar que puede ser un trampolín para ti?

Sí que es verdad que pensabas que has convivido con él, que te conoce. Cada uno de nosotros teníamos, supongo, la esperanza de formar parte de ese primer equipo, hacer la pretemporada. Él le da mucha trascendencia a ese año del filial nuestro.

Marc Valiente, durante la entrevista con SPORT / Gorka Urresola

Pero en tu caso, finalmente, decides apostar por salir, tomas la decisión de irte donde llevabas una década.

Sí, fue una decisión complicadísima para mí y mi entorno. Al final, el Barça era como una zona de confort, llevaba muchos años, misma rutina, mismo ecosistema. Ahí me di cuenta de que fuera hace mucho frío. Sale la opción de ir al Sevilla. Yo por contrato tenía aquel verano que o subía al primer equipo o salía con la carta de libertad. Y fui al Sevilla Atlético. Ese año bajamos y quizás no salió tan bien, pero no me arrepiento. Al final, mirar atrás y pensar que podrías haber hecho las cosas de otra forma...quien está 10 o 15 años en el Barça es porque se lo merece, no solo porque le dan la oprtunidad 'x' día. Yo pude dedicarme al fútbol, me gané bien la vida, conocí países. No me quedó ninguna espina.

¿Qué figuras dirías que han sido más claves en tu carrera?

Yo destaco mucho a Djukic. Llega al Valladolid cuando estamos en Segunda, que veníamos de no subir por nada. Él me impulsa. Además, había sido un jugador de mucho nivel en mi posición. Me dio confianza, conocimiento, todo para poder progresar. Lo tengo marcado sobre todo por eso, por impulso personal.

Valiente, en un partido con los Legends / FCB

La vida te ha dado reecontrarte con Ronaldinho, Deco y compañía en los Legends.

Es un premio inesperado por el contexto y el momento. Mi primer viaje fue a finales de 2024 en Brasil. Estos dos últimos años la marca se ha fortalecido. Mucha pasión y horas de Josep Maria y compañía. Encaje de agendas. Gente que llena estadios, no es fácil que quieren formar parte de estos. Cuando sale Ronaldinho a un campo...niños que no lo han visto jugar y alucinan. Es una pasada. Puyi, Iniesta, Xavi. Vivirlo en primera persona es increíble, un regalo.

¿Cuando echas la vista atrás, te queda alguna espina?

El descenso de Segunda B a Tercera hizo daño. Siempre tienes el pensamiento de "qué pena que estuviste tan cerca del primer equipo y no pudiste consolidarte", pero es que el primer equipo del Barça es lo más alto, la excelencia. La exigencia es máxima y el contexto de cada chico de 19 y 20 años es diferente y complicado. Estoy orgulloso de que compañeros de mi generación hayan sido campeones del mundo, de Europa.

¿Te gusta lo que ves ahora de La Masia?

Pues lo que está pasando ahora debe servir para darnos cuenta de que no debe ser solo por necesidad. hay que tirar de ellos, claro que no es un sitio para todos, pero, por ejemplo, ver a Cubarsí con 17 años ser titular en el Barça para mí es lo máximo. La dificultad que tiene cada día. No te hablo de Lamine, sino de Cubarsí, porque especialmente él es algo fuera de lo normal. Hay gente muy buena y preparada.