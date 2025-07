Marc Ribas: "A Flick le cocinaría una buena crema catalana"

¿De dónde viene el interés por la faceta de cocinero?

Yo me cocino encima constantemente. A mí me encanta comer y me encanta todo lo que históricamente envuelve a la cocina. Tengo pasión.

Restaurante, programas de TV... ¿y más proyectos?

Estoy envuelto en tres programas de televisión con 3Cat. Y estoy implicadísimo con el Ciri, mi restaurante. Queremos llevarlo a otro sitio. Proyectos en TV no hay voluntad de más. Yo estoy mejor entre cazuelas que de ‘vedette’.

Yo me cocino encima constantemente, tengo pasión, me encanta cocinar

¿Cómo llevas la fama?

A mí me sigue desde un niño de tres años que lo ponen delante de la televisión como si fuese cualquier personaje de 3Cat, el Mic o en Titó, como la persona más anciana que me ve cuando estoy vertiendo vino rancio en un sofrito y se acuerda cómo lo hacía su mamá. Este espectro de edades es positivo, pero a la vez hace que no puedas pasar por delante de una escuela ni enfrente de un mercado sin ser reconocido y hay días que no te apetece.

¿Cómo defines tu cocina?

Yo hago cocina tradicional catalana. La asemejo con el rock and roll, no solo porque sea la música que más me gusta, sino porque tiene unas bases fijas, te permiten salirte un momentito, sea con un solo de guitarra o jugando con la voz, pero tienes que volver siempre a esas bases. No sé hacer jazz en la cocina, ni improvisar, lo mío es rock and roll.

Marc Ribas es el propietario del restaurante El Ciri / Dani Barbeito

Has redefinido tu restaurante El Ciri (El Cirio). ¿Por qué el nombre?

Los cirios iluminaban los monasterios y los conventos, que es de donde salen escritas las recetas de cocina tradicional. Si se pierde de vista de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos. Nos hemos reinventado, porque un negocio tiene que ser sostenible, también económicamente. Todo el equipo viene de la Alta Cocina y nos interesa que sea más liviana y más placentera.

¿Vamos a por la Estrella?

No, pero si vemos que el camino nos lleva a hacer una gastronomía más compleja, tampoco nos vamos a frenar.

El Ciri es un homenaje a la cocina tradicional; si se pierde de vista de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos

Viéndote cocinar en el Cuines parece fácil, pero luego hay que ponerse...

Es que si todo fuese fácil no tendría sentido un cocinero profesional. Es simplemente dar ideas y sobre todo hacer que la gente cocine. La cocina en una casa es un acto primario de amor.

Te habrán pasado mil cosas en el concurso Joc de Cartes, ¿no?

Joc de Cartes es una aventura, no ha parado de sorprenderme. Estamos en un país que el 80 por ciento de los restaurantes no superan los cinco años de vida. Es una burrada. Das por sentadas cosas que cuando llegas ahí, pues no pasan. Y también ha habido restaurantes que estaban como ocultos, que son una maravilla.

Dime al menos uno, por favor...

De esta temporada, el Yesterday. De esos fuegos sale artesanía pura.

Mi relación con el deporte es el hierro, a los 15 años empecé a levantar pesas, algo en mí deseaba la fuerza

Hablemos de deporte y tu relación con el culturismo. ¿Tu prime fue?

Mi relación con el deporte es básicamente el hierro. De niño hacía atletismo, pero yo quería boxear y mi mamá me dijo que de eso nada. Me apunté a un gimnasio a los 13 años cuando estaba prohibidísimo antes de los 16. Se dieron cuenta, tuve que esperar. A los 15 empecé a levantar pesas, algo dentro de mí deseaba la fuerza, motivado por las películas, los héroes de los cómics. Mi prime fue el Europeo de 2004.

Marc Ribas, durante la entrevista a SPORT / Dani Barbeito

Quedaste quinto...

Quinto de 32 en mi categoría. Era peso ligero. Yo mido 1,73 m y en off season estaba en 97 kg. Era un tanque. Algún día volveré a competir, aunque tenga 60 años. Entreno una hora y media, seis días a la semana. Es maravilloso.

¿Eres del Barça?

Siempre he sido culé, pero lo dejé de seguir. Se había descolorido y me vaciaba el restaurante los días de partido.

Me emociono con mis hijas viendo partidos descomunales del Barça, como ante el Atlético de Madrid

Hablas del desapego en pasado...

Sí, mis hijas me han devuelto al fútbol hace ya dos años. Nos emocionamos con partidos descomunales del Barça, como ante el Atlético de Madrid.

¿Te ha enganchado Hansi Flick?

Qué bueno, es un animal. Xavi no tuvo suerte, ni se tuvo demasiada paciencia con él. Y vino el profe de ciencias duro, pero amable y ese trabajo emocional era muy necesario. Es un fenómeno.

¿Qué le cocinarías?

Yo le haría una buena crema catalana sin maicena, la crema de los 30 huevos con leche de oveja ecológica de l’Empordà, dulce como las victorias que ha tenido.

Me gustaría cocinar junto a Lamine, creo que él haría jazz en la cocina, mientras lo mío es el rock and roll

¿Qué te inspira Lamine en la cocina?

Ah, Lamine. Es lo que hablábamos del rock and roll y del jazz. Lamine es jazz y creo que le encanta cocinar. El plato que me inspira sería cualquiera que pudiésemos cocinar juntos. Creo que haría jazz en la cocina. Me gustaría.

Marc Ribas explicó su trayectoria y sus proyectos a SPORT / Dani Barbeito

¿Quién más te llevaría a cocinar?

Con Raphinha te diría una feijoada o una moqueca de camarao, porque yo he vivido cinco años en Brasil. Todos los jugadores del Barça han sido alucinantes, desde un portero increíble, que fumaba con vaper… ha sido una película.

Laporta es el líder que necesitaba el Barça. Yo lo veo disfrutón

¿Laporta? Le gusta la buena mesa...

Laporta es el líder que necesitaba el Barça. Con sus más y sus menos, seguro. Nos felicitó cuando ganamos el ondas. Yo lo veo disfrutón.

¿A quién destacarías de los deportistas que han ido a tu restaurante?

Mira, aquí me ha venido gente, pero queremos ser una casa con intimidad. Sí me gustaría destacar a una figura joven, campeona de Europa de boxeo. A Tania Álvarez. Porque la tenemos muy cerquita, porque creo que el apoyo a deportes que no sean el fútbol es importante, porque tenemos una representante que puede ser campeona mundial y porque al deporte femenino hay que ponerlo en valor.