Marc Pubill, la revelación del Atlético que Deco tuvo casi fichado para el Barça

Marc Pubill se ha convertido en el fichaje revelación del Atlético de Madrid. Le firmaron por 16 millones de euros procedente del Almería el verano pasado y se ha confirmado como un defensa polivalente con un rendimiento descomunal. Simeone le ha utilizado como lateral derecho y central ganándose la titularidad y confirmándose como uno de los zagueros con mayor proyección de la Liga. Marc Pubill estuvo prácticamente fichado por el Barça en el verano del 2024, pero el límte salarial acabó truncando una operación dirigida por Deco y que terminó sin acuerdo a pesar de que el club blaugrana tenía el OK total del futbolista para firmar. Ahora, será una pieza clave de los colchoneros para batir al Barça de Flick en la Copa.

El Barça se lanzó a por Marc Pubill aprovechando una oportunidad de mercado en agosto del 2024. Fue el momento en el que el club blaugrana había descartado la posibilidad de retener a Joao Cancelo por falta de acuerdo en una nueva cesión del portugués, quien acabó firmando por el Al Hilal de Arabia Saudí en un traspaso millonario. Flick, que había llegado al club blaugrana ese verano, reclamaba la llegada de un lateral diestro y Deco llevaba tiempo siguiendo a Pubill, quien por casualidad, se había quedado en el Almería tras haber pasado reconocimiento médico con el Atalanta en un fichaje que se frustró cuando se estaba enviando la documentación.

Pubill se quedó tirado en un Almería en Segunda División y necesitaba soltar lastre para poder fichar. Y fue ahí dónde Deco vio una oportunidad. El Barça diseñó una operación que pudiera encajar en su límite salarial ofreciendo una cesión pagada de cinco millones de euros -cifra que permitía al Almería recuperar la inversión que hizo por el jugador en su momento cuando le fichó del Levante- y una opción de compra prácticamente obligada hasta llegar a los 12 millones de euros. Todo estaba muy caliente, pero finalmente el conjunto andaluz decidió echarse atrás ante la desesperación del futbolista porque tenía claro que podía sacar más rédito económico por Pubill.

Y así fue. Un año más tarde, el Atlético acabó pagando 16 millones de euros por el traspaso del exinternacional sub'21 y le confirmó como futbolista de la primera plantilla. Con Simeone comenzó jugando de lateral diestro, aunque ha disputado muchos partidos como central. El futbolista de Terrassa, formado en las categorías inferiores del Espanyol, destaca por su potencial físico y su buen recorrido por la banda, dónde acostumbra a subir con muchísimo peligro para sumarse al ataque.

Marc Pubill e Iván Fresenda, ahora en el Sporting de Lisboa, eran los dos laterales con proyección en los que se fijó Deco en su momento para intentar trabajar el fichaje de un especialista por la banda con proyección. Fueron dos de sus obsesiones, aunque no pudo firmar a ninguno por la especial situación económica del club blaugrana. Y casualmente, los dos están triunfando en sus equipos y multiplicando su valor de mercado de forma exponencial. Son, sin duda, los laterales de futuro de la selección.