Marc Pubill sobre Julián Álvarez: "Si no está bien, deja de ser tan bueno"

El defensa catalán del Atlético de Madrid Marc Pubill es uno más en la selección de Luis de la Fuente, que vive el sueño de estar por vez primera en una cita mundialista con las máximas aspiraciones y con la esperanza de poder debutar con 23 años a lo largo de la competición. Pero el defensa rojiblanco también es compañero de club del argentino Julián Álvarez, objetivo del Barça en el mercado de fichajes de este verano y que revolucionó el Mundial con sus declaraciones pidiendo a su club que le permitiera cumplir su sueño de vestirse de azulgrana.

Marc Pubill no se escondió cuando los compañeros de Esport3 le preguntaron por el asunto y la repercusión que puede tener en su club de cara a la próxima temporada. "Sus declaraciones fueron un poco extrañas. Si no es feliz en el Atlético, veremos qué pasa, pero entiendo que se irá", concedió el defensa catalán.

El defensa del Atlético reconoció que se trata de uno de los futbolistas más valiosos de la plantilla colchonera, pero intentó relativizar la trascendencia que puede tener su salida. "Un jugador así siempre le quieres en el equipo. Pero si no está bien, deja de ser tan bueno", valorando el impacto negativo que puede tener que se quede a disgusto en el Metropolitano.

Pudo ser del Barça

Pubill reconoció durante su entrevista en Esport3 que antes de recalar en el Atlético de Madrid había estado en la agenda de Deco, pero los problemas del Barça para estar dentro de la norma del 1:1 del Fair Play financiero impidió que la operación saliera adelante: "Estuvimos en conversaciones un verano y toda una Navidad, pero era ese momento del fair play y las dificultades financieras. Se paró. No seguimos hablando de ello", recordó.

Ahora se encuentra cumpliendo uno de los sueños de cualquier futbolista profesional, como es participar un Mundial; aunque todavía no ha tenido minutos de juego, sigue esperanzado en que podrá entrar en los planes de Luis de la Fuente en algún momento. "No había comprado nada por si acaso", bromeó el defensa del Atlético sobre sus planes de vacaciones y los días previos a conocerse la lista definitiva de mundialistas de la Roja. "No me habían avisado. Me enteré como todo el mundo, mirando la convocatoria por YouTube mientras estaba en Sitges con la novia", rememoró.

La reconversión de la mano del Cholo

Marc logró un billete para Norteamérica gracias a su excelente temporada como rojiblanco, especialmente en la segunda parte del curso, y por los consejos de su técnico Diego Pablo Simeone que le ayudó a reconvertirse. "Le estaré agradecido toda la vida", dice sobre el Cholo, que decidió que en vez de jugar de lateral se reciclara como central. "Desde que llegué al Atlético, él me vio de central y me enseñó muy rápido y muy bien", aseguró.

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Quizás esta facilidad para reciclarse y para reconvertirse le venga de casta pues es hijo de deportistas, aunque sus padres se dedicaban a una disciplina muy diferente como es el waterpolo; aunque es cierto que también se trata de un deporte colectivo. El prefirió el césped y jugar el balón con el pie a la piscina y disputar el esférico con las manos. "Me tiraron a la piscina y no flotaba. Lo intentaron. Pero yo quería golpear el balón", bromeó. Eso sí, los principios básicos de cualquier deportista de élite sí que se los inculcaron. "Mis padres me han educado desde el esfuerzo, la humildad, la disciplina, el tener una rutina.... Sin ellos no estaría aquí", resumió Pubill.