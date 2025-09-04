Marc Guiu: "No me arrepiento de haber dejado el Barça"

Marc Guiu decidió dejar el Barça el pasado verano. Fichó por el Chelsea por seis millones de euros después de haberse estrenado con el primer equipo a las órdenes de Xavi. Tuvo un debut soñado contra el Athletic, marcando el gol de la victoria en su primera intervención. Jugó seis partidos más y llegó a marcar en Champions, pero apostó por un cambio de aires tras recibir una llamada de Enzo Maresca, técnico 'blue'.

"No me arrepiento de haber dejado el Barça. Lo dejé porque pensaba que era lo mejor para mi carrera y lo que me toca ahora es disfrutar de la Premier. Fue una decisión difícil, el Barça me lo ha dado todo, era mi casa. Había muchos delanteros y no me aseguraban estar en el primer equipo, así que creo que elegí la mejor opción. Me llamó Maresca y me dijo que confiaba en mí y el proyecto deportivo era increíble", ha explicado en una entrevista en el 'Tu Diràs' de RAC-1 sobre su decisión.

Guiu, de 19 años, jugó la pasada temporada 16 partidos. Ganó la Conference, competición en la que hizo seis goles, y el Mundial de Clubes, viviendo después un verano extraño, con cesión y vuelta al Chelsea. "Este verano hablamos con el Chelsea porque quería tener minutos. Llegué al Sunderland con mucha ilusión, la afición era increíble, de las mejores que he visto nunca. Estaba muy cómodo, pero tras la lesión de Liam Delap, me pidieron que volviese. Soy jugador del Chelsea y hacia allá voy", explica el delantero catalán, que dice que no llegó a hablar con Hansi Flick antes de tomar una decisión: "No llegué a hablar con Flick, me envió algún mensaje cuando estábamos jugando el play-off. No sé que hubiese pasado si se hubiese quedado Xavi, pero como no sucedió, no quiero pensar en ello".

El de Sant Celoni vivirá un partido especial esta temporada en la Champions, pues su equipo se enfrentará al Barça. "Será un partido especial, el partido de mi vida. Ojalá pueda tener minutos. La clave del Chelsea es la unión y el trabajo del entrenador. Trabaja muy bien tácticamente, los entrenamientos son intensos. Seguro que tiene influencia de Guardiola, los entrenamientos son muy parecidos a los del Barça, con mucho balón y mucho juego de posición. Ya le he dicho a Cuba que lo reventaré, aunque no celebraría un gol", dice el catalán, que tiene muy claro que el Chelsea es favorito: "El Chelsea es el mejor equipo del mundo en la actualidad. Tiene una plantilla, jugador por jugador, increíble. Maresca es muy bueno y cuando salimos al campo sabemos lo que hay que hacer. El rival no tiene nada que hacer".

Los de Stamford Bridge, de hecho, ganaron el Mundial de Clubes imponiéndose en la final al PSG. Guiu recuerda la celebración con Donald Trump: "Lo más random que he vivido fue la celebración del Mundial de Clubes. Trump se quedó allí con nosotros y no se quería ir. Cucu se encogió cuando estaba delante suyo por si disparaban desde algún sitio", acaba riendo.