Marc Guéhi, otro central en la órbita del Barça

Marc Guéhi es uno de los grandes chollos del próximo mercado de verano. El potente central acaba contrato con el Crystal Palace a finales de temporada y ya ha anunciado que no renovará por lo que va a salir a coste cero a partir del 30 de junio. Los grandes clubs europeos se están posicionando por su futuro y, según 'Sky Alemania', el Bayern está acelerando las negociaciones para firmarle ante el gran interés de Barça y Liverpool por hacerse con sus servicios. A sus 25 años, el internacional inglés es un objetivo atractivo y el club blaugrana se habría informado de su situación aunque la prioridad es traer a un defensa de perfil zurdo.

Guéhi es uno de los centrales más destacados de la Premier League. Formado en la cantera del Chelsea, acabó firmando con solo 21 años por el Crystal Palace en un traspaso de 24 millones de euros. La operación le salió bien al club inglés ya que Guéhi ha sido uno de los grandes baluartes de su defensa en las últimas temporadas. Su rendimiento le ha llevado a ser internacional por Inglaterra, dónde suele ser titular habitual en el equipo de Thomas Tuchel.

Según las informaciones que llegan desde Alemania, el director deportivo del Bayern, Max Eberl, habría dado un empujón a las conversaciones al saber que tanto Barça y Liverpool habían iniciado una ofensiva final por el jugador. El club alemán desea remodelar parte de su defensa para el próximo curso y entienden que Guéhi es un jugador muy interesante a nivel deportivo y económico. Será el propio futbolista el que defina su destino una vez conocidas todas las ofertas que tiene encima de la mesa.

Guéhi es un jugador muy potente físicamente, pero también dispone de buena salida de balón. Destaca por su rapidez de movimientos en defensa y su personalidad, aunque le falta experiencia internacional al máximo nivel. En Inglaterra creen que no saldrá de la Premier, aunque está escuchando propuestas de diferentes ligas para tomar la decisión final. El Madrid también se interesó en su momento aunque finalmente no realizó la operación.

La idea del director deportivo del Barça, Deco, es reforzar la posición de central para el próximo curso. El equipo blaugrana tiene a cuatro jugadores en esa posición y Koundé también podría jugar ahí, pero Andreas Christensen acaba contrato y, por ahora, no tiene oferta de renovación encima de la mesa. El objetivo del club es firmar a un futbolista con proyección y, a ser posible, que sea zurdo ya que no existe ahora ningún futbolista de estas características en la plantilla blaugrana. Deco y el área deportiva están siguiendo diversas opciones como Gonçalo Inácio, del Sporting de Lisboa, aunque todas ellas tienen un coste importante. Ghéi llegaría con la carta de libertad y eso es un plus en un momento económico delicado para el Barça.