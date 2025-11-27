Marc Crosas: "Flick tiene que darle una vuelta a la manera de jugar del Barça"

El exfutbolista y analista Marc Crosas valoró en el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio la situación del FC Barcelona tras la derrota en Stamford Bridge ante el Chelsea. Crosas repasó los últimos partidos del equipo y señaló diversos aspectos que, a su juicio, explican las dificultades actuales.

Recordó que el Barça ha mostrado fases positivas, aunque insuficientes para sostener los resultados. “Contra el PSG creo que durante los primeros 45 minutos juegas bastante bien, incluso los primeros 15 de la segunda juegas bastante bien, pero después te acabas entregando en el Bernabéu”, afirmó. Añadió que el contexto condiciona el rendimiento del equipo: “Al Barça le han faltado jugadores muy importantes y la mayoría de ellos a día de hoy están lejos de su mejor nivel, y por tanto el colectivo se ve afectado también.”

Sobre la derrota en Londres, Crosas subrayó que el equipo volvió a sufrir cuando el rival elevó la presión. “En Stamford Bridge, cuando tienes la primera de Ferran y en los primeros 20 minutos juegas bastante bien, después te vuelven a presionar de la manera agresiva que te hizo el Sevilla o que te lo han hecho otros equipos y no tienes recursos.”

El impacto de Cucurella

También destacó el impacto de Marc Cucurella en el planteamiento del Chelsea. “Lo vimos con Cucurella, que hizo un partido espectacular”, señaló, antes de mencionar que Lamine Yamal, pese a no estar brillante, fue “el mejor del Barça”, aunque apenas pudo recibir con ventaja. “Todos recibían de espalda y tenían un hombre encima y era muy difícil.”

Crosas concluyó que la falta de soluciones debe llevar a una reflexión en el cuerpo técnico. “Cuando tú, como equipo, no encuentras ningún recurso tienes que irte al entrenador.” Por ese motivo, considera que “esta manera que tanto le ha dado al Barça, tanto a nivel ofensivo como defensivo, Flick tiene que darle alguna vuelta.”