Marc Crosas enciende a la afición del Espanyol: "Poético, Manolo"

Empieza la cuenta atrás para el final de LaLiga. En la parte alta de la clasificación, está todo más que decidido, especialmente en la lucha por el título, donde el FC Barcelona le saca más de 11 puntos al Real Madrid, a falta de cinco jornadas de competición.

La semana que viene, el conjunto de Hansi Flick será campeón de Liga si vence a Osasuna en El Sadar y el equipo de Álvaro Arbeloa pincha contra el Espanyol en el RCDE Stadium, ya sea con un empate o una derrota. El Barça volvería a proclamarse campeón en el feudo perico, aunque en esta ocasión sin jugar allí.

El morbo no termina ahí, pues si se da este escenario, los jugadores del Real Madrid tendrían que hacer el pasillo a los futbolistas del conjunto azulgrana en el Spotify Camp Nou.

Por otro lado, si tanto el Barça como el Madrid ganan sus respectivos partidos o los pierden, el equipo de Flick podría conquistar el título frente al conjunto merengue en casa, ante su afición, otra posibilidad que ilusiona mucho a los culés.

Los jugadores del Barça celebran uno de sus goles frente al Getafe / Valentí Enrich

La opinión de Marc Crosas

Las posibilidades de cuándo el Barça ganará el título están en boca de todos y Marc Crosas, exfutbolista del Barça y Director deportivo de la Américas Kings League, se pronunció al respecto a través de su cuenta de X, antes conocido como Twitter.

Hansi Flick, con Marc Crosas en el Camp Nou / @marccrosas

Después de la plácida victoria del Barça en el Coliseum, el exjugador culé se volcó con la opción de que el conjunto de Flick gane el título la próxima jornada. "Y el Barça podría volver a ganar la Liga en Cornellá… jajaja", empezó diciendo.

Es consciente de que es un "dilema" para el Espanyol: "Ganar para salvarse y hacer Campeón al Barça o perder y oler a segunda". Por último, se quiso acordar del entrenador del Espanyol: "Poético, Manolo".

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Cabe recordar que el equipo de Manolo se encuentra a cuatro puntos del descenso y lleva más de 15 jornadas sin conocer la victoria, la última fue el pasado 22 de diciembre de 2025 ante el Athletic Club en San Mamés. Les urge sumar puntos. Mañana la primera final ante el Levante.